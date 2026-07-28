Aktuell wird viel über das Thema Leihmutterschaft diskutiert. Da kommt es auch schnell mal zu Missverständnissen ... 🥲

28.07.2026 | 0:10 min

Wie kommen wir jetzt auf Leihmutterschaft? Ganz einfach: Jens Spahn und sein Hubby sind vor Kurzem frisch gebackene Väter geworden!👶🍼 Doch anstatt von Glückwünschen überhäuft zu werden, hagelte es Kritik!

Der Grund: Das Baby hat eine Leihmutter in den USA ausgetragen. Denn: Die gewerbliche Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. 🚫 Geregelt ist das im Embryonenschutzgesetz (§ 1 Abs. 1 Nr. 7).

🗣️ Viele finden, dass Jens Spahn als Unionsfraktionschef dieselben Werte vertreten sollte wie seine Partei. Man unterstellte ihm Doppelmoral. Als selbst Parteikolleginnen und Parteikollegen ihn öffentlich dafür kritisierten, trat er am 18. Juli zurück. Doch die Debatte um Leihmutterschaft geht in die nächste Runde. 🗯️

❓ Viele fragen sich: Ist das Embryonenschutzgesetz noch zeitgemäß oder sollte man es abschaffen?