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Schon wieder?!:Hitzewelle
It´s boutta be hot!🔥 Die drölfte Hitzewelle hat uns eingeholt. Besonders im Westen und Südwesten Deutschlands werdet ihr schwitzen.🥵 Peak werden einfach 38 Grad sein.🤯
‼️ Und: Trotz Wolkenfelder🌤️ sind die UV-Strahlen noch immer krass. Lasst euch gerade am Samstag nicht täuschen und cremt euch ein, Leute!🧴
🌬️ Aber lasst den Kopf nicht hängen. Schon ab dem 16.8. könnt ihr eure Sweats🧦 wieder rausholen. Niedrigere Temperaturen, Regen und sogar Hagel lassen die Abende cozy werden - das zumindest sagen momentan die Expert*innen.