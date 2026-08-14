Wieder Hitzewelle

❗️Denkt dran! Stay hydrated,💧 macht Sport lieber morgens statt abends,🏃 lüftet in der Nacht oder morgens🌬️ und lasst die Rollläden tagsüber zu.☝️ Kümmert euch um die Menschen und Tiere🐈‍⬛ in eurem Umfeld. Vor allem die Kranken und Älteren stecken die Hitze nicht so easy weg.🥀





‼️ Und: Trotz Wolkenfelder🌤️ sind die UV-Strahlen noch immer krass. Lasst euch gerade am Samstag nicht täuschen und cremt euch ein, Leute!🧴



🌬️ Aber lasst den Kopf nicht hängen. Schon ab dem 16.8. könnt ihr eure Sweats🧦 wieder rausholen. Niedrigere Temperaturen, Regen und sogar Hagel lassen die Abende cozy werden - das zumindest sagen momentan die Expert*innen.