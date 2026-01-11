  3. Suche

Vögel füttern - aber richtig!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Tipps zum Nachmachen:So füttert ihr Vögel richtig

Ihr wollt ein eigenes Vogel-Kino vor dem Fenster? Dann schaut euch diese Experten-Tipps an: Darauf müsst ihr beim Vögelfüttern achten!

Collage: Vogelexperte hängt Meisenknödel an Baum, daneben Cutouts von Vögeln und Fragezeichen mit Pfeil Richtung Meisenknödel

Brrr ... ist das kalt! Wie soll man denn da an ordentliches Futter kommen? Ein Vogelexperte erklärt, wieso, wann und wie genau Vögel im Winter versorgt werden müssen.

11.01.2026 | 2:06 min

Noch mehr Tipps:

Dieser Text ist von der Kinder-dpa und Jelena.

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 11.01.2026.

Mehr über Vögel und andere Tiere im Winter:

