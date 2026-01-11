Vögel füttern - aber richtig!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tipps zum Nachmachen:So füttert ihr Vögel richtig
Ihr wollt ein eigenes Vogel-Kino vor dem Fenster? Dann schaut euch diese Experten-Tipps an: Darauf müsst ihr beim Vögelfüttern achten!
Noch mehr Tipps:
Dieser Text ist von der Kinder-dpa und Jelena.
Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 11.01.2026.
Mehr über Vögel und andere Tiere im Winter:
