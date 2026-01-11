Vögel füttern - aber richtig!

Expertin Katrin Koch meint: Für den Artenschutz würde es mehr bringen, wenn den Vögeln nicht so viel von ihrem Lebensraum weggenommen werden würde. Und weil die Winter heute nicht mehr so kalt sind wie früher, finden die Vögel wohl auch so genug Nahrung. Aber die zusätzlichen Snacks an der Futterstelle nehmen sie sicher gern an.