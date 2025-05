logo!: So schützt man sich vor Zecken

Am besten nehmt ihr eine Pinzette oder eine Zeckenzange aus der Apotheke. Damit packt ihr sie so nah wie möglich an der Haut und zieht sie vorsichtig und gerade heraus. Dabei dürft ihr sie nicht drehen, damit keine Teile in der Haut stecken bleiben - sonst kann sich die Wunde entzünden. Habt ihr eine Zeckenkarte, schiebt ihr den V-förmigen Ausschnitt an die Zecke und hebelt sie langsam heraus. Auf keinen Fall solltet ihr die Zecke quetschen oder am Körper packen. Auf diese Weise wird sie gereizt und Krankheitserreger können schneller übertragen werden. Wenn ihr die Zecke erfolgreich entfernt habt, muss die Wunde sorgfältig desinfiziert werden.