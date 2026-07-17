Kanada: Heftige Waldbrände

Wie die Lage ist, warum die Waldbrandgefahr im Land besonders hoch ist - und was momentan getan wird, um die Brände zu löschen.

Rauchschwaden, dunkler Himmel und die Luftqualität könnte nicht schlechter sein: In Kanada wüten momentan heftige Waldbrände. Deshalb versuchen Tausende Feuerwehrleute in verschiedenen Teilen des Landes, die Brände unter Kontrolle zu bringen - unter anderem mit großen Löschflugzeugen.

Mission: Feuer löschen - unter anderem mit solchen Löschhubschraubern Quelle: Action Press / ZUMA Press

So ist die Lage

Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen verschärft: Am Mittwoch brannten landesweit 838 Feuer, von denen 189 außer Kontrolle waren. Etwa 1,9 Millionen Hektar Natur gingen dabei in Flammen auf. Zum Vergleich: Diese Fläche ist beinahe so groß wie das Bundesland Sachsen-Anhalt.

Der Rauch, der durch die Feuer entsteht, ist so stark, dass er sich über Hunderte Kilometer und mehrere Länder erstreckt:

Deshalb ist der Himmel über Toronto verfärbt 17.07.2026 | 1:06 min

Deshalb sind Waldbrände in Kanada besonders häufig

Auch in den vergangenen Jahren haben die kanadischen Wälder gebrannt. Die Waldbrandgefahr in Kanada ist deshalb so hoch, weil es dort viele sogenannte Monokulturen gibt - also Felder und Wälder, in denen nur eine Baum- oder Pflanzenart wächst. Solche gleichen Baum- oder Pflanzenarten brennen oft ähnlich leicht, wodurch sich Feuer schneller und gleichmäßiger ausbreiten kann.

Und: Durch die Klimakrise werden Waldbrände noch wahrscheinlicher - und wüten so heftig, dass es für Pflanzen und Boden schwierig ist, sich zu erholen.