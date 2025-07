logo!: Was ist eine Koalition?

Wenn eine Partei in Deutschland allein regieren will, braucht sie dieDer Bundestag ist die wichtigste Versammlung von Politikern in Deutschland. Es kommt aber nur selten vor, dass bei einer Wahl eine einzige Partei die Mehrheit hat. Deshalb müssen sichHaben sie zusammen die Mehrheit, können sie regieren. Dieses "Zusammentun", um regieren zu können, nennt man eine Koalition bilden. Ähnlich läuft das übrigens auch in den Landtagen der Bundesländer.