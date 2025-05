Entzündete Atemwege: Mehr Aufklärung über Asthma

Normalerweise bekommen wir es kaum mit, wenn beim Atmen die Luft in unsere Lunge strömt und mühelos wieder hinaus. Menschen mit Asthma fällt das Atmen nicht so leicht. Sie bekommen oft schwer Luft, weil ihre Atemwege dauerhaft entzündet sind. Der Welt-Asthma-Tag findet immer am ersten Dienstag im Mai statt - also fällt er dieses Jahr auf den 6. Mai. Er soll darauf hinweisen, wie wichtig es ist Asthma früh zu erkennen und richtig zu behandeln.