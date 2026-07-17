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Herzchenaugen, Katze, Daumen ...:Welt-Emoji-Tag
Aus Chatverläufen sind sie nicht mehr wegzudenken: Emojis. Kommentiert ganz unten, was euer Lieblings-Emoji ist und welches ihr gern hättet, wenn ihr euch eins wünschen dürftet!
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Kommentare
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25 Kommentare
- Musiala Fan
Der totenkopf
- L
😎😄😂🥳😛
- Betje🍿
Meine lieblings emojies sind 🍕🍿🧋🥳❤️🇩🇪⛸️🌅 und ich wünsche mir ein logo emojie😂
- Alina
Mein Lieblingsemoji ist der 😘