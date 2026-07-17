Herzchenaugen, Katze, Daumen ... : Welt-Emoji-Tag

17.07.2026 | 13:42

Aus Chatverläufen sind sie nicht mehr wegzudenken: Emojis. Kommentiert ganz unten, was euer Lieblings-Emoji ist und welches ihr gern hättet, wenn ihr euch eins wünschen dürftet!