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Welt-Emoji-Tag: Das sind die beliebtesten

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Herzchenaugen, Katze, Daumen ...:Welt-Emoji-Tag

Grafik Welt-Emoji-Tag

Aus Chatverläufen sind sie nicht mehr wegzudenken: Emojis. Kommentiert ganz unten, was euer Lieblings-Emoji ist und welches ihr gern hättet, wenn ihr euch eins wünschen dürftet!

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Kommentare

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25 Kommentare
  • Musiala Fan
    Der totenkopf
  • L
    😎😄😂🥳😛
  • Betje🍿
    Meine lieblings emojies sind 🍕🍿🧋🥳❤️🇩🇪⛸️🌅 und ich wünsche mir ein logo emojie😂
  • Alina
    Mein Lieblingsemoji ist der 😘