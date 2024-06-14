Blut spenden - warum das so wichtig ist!

Blutspenden werden dringend benötigt. Quelle: IMAGO / imagebroker

Ein kurzer Pieks, vielleicht ein schwerer Arm, fertig: Wir alle wissen, wie es ist, eine Impfung zu bekommen. So ähnlich ist das auch mit dem Blutspenden - vielleicht nicht gerade angenehm, aber voll okay und eben super wichtig. Denn in Deutschland werden jeden Tag etwa 15.000 solcher Beutel benötigt. Wenn jemand zum Beispiel einen schweren Unfall hatte und viel Blut verloren hat oder eine Operation benötigt, wird es ohne Blutspende schnell lebensgefährlich. Warum Blut oft knapp wird, erfahrt ihr hier:

Krankenhäuser brauchen ständig Nachschub an Blutspenden. Warum das so ist, erklären wir euch. 16.01.2023 | 1:10 min

Das Problem ist nur: Zu wenige Menschen sind bereit, Blut zu spenden. Dabei ist es eigentlich gar keine große Sache und jede Spende kann Leben retten. Darauf macht der Weltblutspendetag am 14. Juni aufmerksam. Blut spenden darf man zwar erst mit 18 Jahren, aber damit ihr schonmal wisst, worum es geht - so läuft es ab:

So läuft es ab, wenn jemand Blut spendet: Man sollte sich vorher in einem Krankenhaus oder bei einem anderen Blutspende-Dienst anmelden, damit nicht zu viele gleichzeitig zum Spenden kommen. Zuerst wird ein kleiner Tropfen Blut abgenommen. Der wird genau untersucht. Schließlich muss überprüft werden, ob der Spender gesund ist. Wenn alles okay ist, wird ungefähr ein halber Liter Blut abgenommen - so viel wie eine halbe Milchtüte. Danach soll man sich zehn Minuten lang ausruhen. Meistens gibt es zur Stärkung eine Kleinigkeit zu essen und Getränke. Der Körper fängt sofort an, neues Blut zu produzieren. Das macht er im Inneren der Knochen. Schon nach ein paar Tagen hat der Körper das abgenommene Blut neu gebildet. Deshalb schadet die Blutspende einem Erwachsenen auch nicht.

So viel Blut habt ihr

Blut wird auch "Saft des Lebens" genannt, denn es ist lebensnotwendig für den Körper. Etwa fünf Liter fließen durch die Adern eines Erwachsenen – je nach Körpergröße etwas mehr oder weniger. Bei Kindern sind es etwa drei Liter Blut. Das Herz pumpt das Blut durch die Adern und versorgt so alle Organe vom Kopf bis in die Fußspitzen mit Sauerstoff und anderen lebenswichtigen Stoffen.

Das Blut besteht aus Blutkörperchen und Blutplättchen. Es gibt weiße und rote Blutkörperchen, wobei die roten Körperchen diejenigen sind, die das Blut rot aussehen lassen. Eine Faustregel sagt, dass man etwa ein Drittel seines Blutes verlieren kann, ohne zu sterben.