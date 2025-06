logo!: Wer will Blut spenden?

Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon einmal in den Finger geschnitten und dann hat es geblutet. So eine kleine Verletzung macht den meisten Menschen nichts aus. Wenn Menschen, die zum Beispiel einen schweren Unfall hatten, viel Blut verlieren, dann kann das lebensgefährlich sein. Helfen kann dann Blut, das andere Menschen gespendet haben und das in sogenannten Blutkonserven bereit liegt. 14.000 bis 15.000 davon werden in Deutschland pro Tag gebraucht.