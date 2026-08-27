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Welterbe: Was das ist
- Welterbe sind besondere Dinge auf unserer Erde, die geschützt werden sollen.
- Gebäude, Landschaften, Essen oder Tänze können dazugehören.
- Die Organisation UNESCO bestimmt, was ein Welterbe ist.
Das bedeutet "Welterbe"
- Insgesamt gibt es mehr als 1.000 Welterbestätten.
- Zum Beispiel: uralte Bauwerke, besondere Landschaften oder auch Pizza!
- All diese sollen erhalten und sozusagen an spätere Generationen "vererbt" werden.
- Deshalb sollen die Welterbe besonders gepflegt und geschützt werden.
- Es gibt eine Liste, auf der steht, was zum Welterbe gehört.
- Die UNESCO kümmert sich um diese Liste und erneuert sie immer wieder.
- Die Welterbe werden in Kulturerbe, Naturerbe und sogenannte Immaterielle Kulturerbe unterteilt.
Klickt euch durch bekannte WeltKULTURerbe:
Klickt euch durch bekannte WeltNATURerbe:
Klickt euch durch bekannte Immaterielle Kulturerbe:
Aber davor erklären wir euch, was das heißt:
- "Immatriell" werden Dinge genannt, die man nicht so anfassen kann, wie zum Beispiel Gegenstände oder Gebäude.
- Gedanken oder Ideen sind beispielsweise immateriell, oder auch Bräuche und Traditionen und auch Tanzen oder Kochen.