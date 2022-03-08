logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Frauenpower:Weltfrauentag – deshalb ist er wichtig!
Seit mehr als 100 Jahren gehen jedes Jahr am 8. März viele Menschen auf die Straße, um auf die Rechte von Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Denn Mädchen und Frauen haben immer noch Nachteile gegenüber Männern.
☝️ Gleichberechtigung in Deutschland
Mit Gleichberechtigung meint man, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte und Chancen haben. Das steht in Deutschland auch im wichtigsten Gesetz, dem Grundgesetz. Aber das klappt nicht immer in allen Bereichen:
- Frauen verdienen in manchen Berufen weniger Geld als Männer - und das, obwohl sie in derselben Firma die gleiche Arbeit machen und auch genauso gut arbeiten.
- Es gibt deutlich weniger Firmenchefinnen als Firmenchefs.
- Und: Mädchen und Frauen erledigen viel häufiger Arbeit, für die sie nicht bezahlt werden. Zum Beispiel kümmern sich Frauen öfter und mehr um den Haushalt, um Kinder oder pflegen Familienmitglieder.
🌍 Frauen und Mädchen in anderen Ländern
In manchen Ländern der Erde haben Frauen viel weniger oder kaum Rechte. In Afghanistan zum Beispiel werden Frauen und Mädchen unterdrückt, dürfen ihre Meinung nicht äußern und müssen sich verhüllen. Und in Teilen Afrikas und Asiens können viel weniger Mädchen zur Schule gehen als Jungs. Außerdem werden dort einige Mädchen zum Heiraten gezwungen. Es gibt also noch viel zu tun, bis Frauen in aller Welt die gleichen Rechte und Chancen haben wie Männer.
3 Fakten über Frauen
‼️ Gleichberechtigung ist für alle gut
Übrigens: Gleichberechtigung hilft nicht nur Mädchen und Frauen, sondern auch Jungen und Männern. Denn auch sie sollen gleichberechtigt sein, zum Beispiel darin, Hobbies wie Reiten oder Ballett wählen zu können oder später mal genauso lange wie Frauen Elternzeit zu nehmen. Also den Job zu pausieren und sich dafür um das eigene Kind zu kümmern.