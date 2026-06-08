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Meere schützen - deshalb ist das so wichtig

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Welttag der Ozeane:Wie man die Meere besser schützen kann

Die Meere weltweit sind in Gefahr. Darauf soll auch der Welttag der Ozeane aufmerksam machen, der jedes Jahr am 8. Juni stattfindet.

Die Erde wird auch der "blaue Planet" genannt. Denn: Der größte Teil der Erdoberfläche ist von Meerwasser bedeckt - fast drei Viertel davon. Für die Lebewesen auf der Erde, also auch für uns Menschen, sind die Meere extrem wichtig und müssen deshalb geschützt werden - das klappt allerdings noch nicht so gut. Darauf soll auch der Welttag der Ozeane aufmerksam machen - der ist jedes Jahr am 08. Juni.

Grafik Meere

...sie sind sogar überlebenswichtig! Wieso, das erklären wir euch hier.

10.06.2025 | 1:35 min

Deshalb sind die Meere in Gefahr

Dass es den Meeren und besonders der Hochsee nicht gut geht und sie dringend besser geschützt werden müsste, hat vor allem folgende Gründe:

Bis es die Politikerinnen und Politiker endlich geschafft haben, die Meere richtig gut zu schützen, gibt es auch ein paar Dinge, die ihr selbst tun könnt. Das sind zwar vergleichsweise nur Kleinigkeiten, aber auch die können helfen:

Tipps: So könnt ihr die Meere schützen

Dieser Text ist bereits am 8. Juni 2026 erschienen.

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