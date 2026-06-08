Die Ozeane nehmen viel von dem klimaschädlichen Gas CO2 auf, das in Fabriken oder von Autos ausgestoßen wird. Dadurch verändert sich das Wasser der Meere - und belastet dann viele Lebewesen.



Jeder von uns kann deshalb darauf achten, im Alltag möglichst wenig CO2-Ausstoß zu verursachen. Um das zu tun, könnt ihr zum Beispiel auf unnötige Flugreisen verzichten oder mit dem Fahrrad statt dem Auto fahren. Auch bei der Produktion von Fleisch wird viel CO2 ausgestoßen. Wer häufiger auf Fleisch verzichtet, kann dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird.