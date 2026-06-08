Welttag der Ozeane:Wie man die Meere besser schützen kann
Die Meere weltweit sind in Gefahr. Darauf soll auch der Welttag der Ozeane aufmerksam machen, der jedes Jahr am 8. Juni stattfindet.
Die Erde wird auch der "blaue Planet" genannt. Denn: Der größte Teil der Erdoberfläche ist von Meerwasser bedeckt - fast drei Viertel davon. Für die Lebewesen auf der Erde, also auch für uns Menschen, sind die Meere extrem wichtig und müssen deshalb geschützt werden - das klappt allerdings noch nicht so gut. Darauf soll auch der Welttag der Ozeane aufmerksam machen - der ist jedes Jahr am 08. Juni.
Deshalb sind die Meere in Gefahr
Dass es den Meeren und besonders der Hochsee nicht gut geht und sie dringend besser geschützt werden müsste, hat vor allem folgende Gründe:
Ein großes Problem ist die Überfischung der Meere: Das bedeutet, dass so viele Fische aus dem Meer gefischt werden, dass von manchen Arten kaum noch welche übrig sind. Ein weiteres Problem sind aber auch die Boote: Manche Fischerboote haben Netze, die an weniger tiefen Stellen bis zum Meeresgrund reichen. Die werden dann während des Fischfangs über den Boden gezogen - wie ein Pflug über ein Feld. Dadurch zerstörten sie Pflanzen und Lebewesen auf dem Meeresboden.
Ein anderes Problem ist, dass die Meere verschmutzt werden. Zum Beispiel mit Öl, das dann Tiere und Pflanzen verseucht. Das Öl gelangt ins Meer, wenn zum Beispiel Tankschiffe im Meer auf Grund laufen. Das Öl, das sich im Innern der Schiffe befindet, läuft dann ungehindert ins Meer. Außerdem gibt es immer wieder Unfälle bei Ölbohrinseln. Aber auch Plastikmüll macht Tieren und Pflanzen im Meer sehr zu schaffen. Mehr dazu erfahrt ihr im verlinkten Artikel.
Noch ein Problem ist der Lärm im Meer: Große Frachtschiffe machen richtig Krach. Und Wasser leitet Schall auch noch besser als Luft. Das heißt, im Meer ist es teils richtig laut. Und das ist ganz schlecht für die dort lebenden Tiere - viele orientieren sich nämlich anhand von Geräuschen. Zudem stört der Krach ihre Kommunikation miteinander.
Bis es die Politikerinnen und Politiker endlich geschafft haben, die Meere richtig gut zu schützen, gibt es auch ein paar Dinge, die ihr selbst tun könnt. Das sind zwar vergleichsweise nur Kleinigkeiten, aber auch die können helfen:
Tipps: So könnt ihr die Meere schützen
Wenn ihr einen Ausflug in die Natur macht oder im Urlaub am Strand liegt, solltet ihr nie euren Müll liegen lassen. Stattdessen nehmt ihr Verpackungen einfach wieder mit und entsorgt sie zuhause. Denn Müll, der liegen gelassen wird, bleibt in der Natur und kann am Ende im Meer landen. Aber auch Müll, den andere hinterlassen haben, kann man aufheben und wegschmeißen – oft ist der nächste Mülleimer nur wenige Meter entfernt.
Wenn Müll recycelt, also wiederverwendet, wird, ist das gut für die Umwelt. So kann der Müll auch nicht in den Ozeanen landen. Damit er recycelt werden kann, muss der Müll ordentlich getrennt werden. Ihr könnt also zuhause darauf achten, dass der Müll in die richtige Tonne kommt. Es gibt zum Beispiel Verpackungsmüll, Papiermüll, Restmüll, Biomüll und Altglas.
Die Ozeane nehmen viel von dem klimaschädlichen Gas CO2auf, das in Fabriken oder von Autos ausgestoßen wird. Dadurch verändert sich das Wasser der Meere - und belastet dann viele Lebewesen.
Jeder von uns kann deshalb darauf achten, im Alltag möglichst wenig CO2-Ausstoß zu verursachen. Um das zu tun, könnt ihr zum Beispiel auf unnötige Flugreisen verzichten oder mit dem Fahrrad statt dem Auto fahren. Auch bei der Produktion von Fleisch wird viel CO2 ausgestoßen. Wer häufiger auf Fleisch verzichtet, kann dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird.
Viele Menschen essen gern Fisch. Doch es gibt ein Problem: Überfischung. Überfischung bedeutet, dass mehr Fische gefangen werden als neue heranwachsen. Um die Meere zu schützen, solltet ihr deshalb darauf achten, welchen Fisch ihr esst. Es gibt Umweltorganisationen, die im Internet Ratgeber anbieten, welche Fischsorten man bedenkenlos essen kann und welche eher nicht.
Ein großes Problem für die Ozeane ist Plastik. Viel Plastikmüll landet im Wasser und verschmutzt den Lebensraum der Tiere. Aber jeder von uns kann etwas dagegen tun: Indem wir möglichst wenig Plastik verwenden und Müll immer ordentlich entsorgen. Auch ganz kleine Plastikteilchen im Meer, sogenanntes Mikroplastik, können den Meeren Probleme machen. Oft ist dieses Mikroplastik in Kosmetik-Produkten enthalten. Ihr könnt deshalb darauf achten, Produkte ohne Mikroplastik zu verwenden.
In der Landwirtschaft werden oft Pestizide und Dünger eingesetzt, damit die Pflanzen schnell wachsen und vor Unkraut und Schädlingen geschützt sind. Diese Pestizide und Dünger gelangen so in die Umwelt, auch in die Ozeane. Das kann den empfindlichen Meeren schaden. Um sie zu schützen, könnt ihr Bio-Produkte kaufen, für die keine oder weniger Pestizide oder Dünger verwendet wurden, die den Meeren schaden.
Dieser Text ist bereits am 8. Juni 2026 erschienen.