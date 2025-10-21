  3. Suche

logo!: Diese Promis kennen das mit dem Stottern

Welttag des Stotterns:Diese Promis kennen das mit dem Stottern

Was haben Sänger Ed Sheeran, US-Präsident Joe Biden und Mathe-Genie Albert Einstein gemeinsam? Antwort: Sie alle haben (oder hatten) Probleme, flüssig zu sprechen. Das nennt man auch Stottern. Wer stottert, stolpert immer wieder über einzelne Wörter, bleibt hängen oder wiederholt einzelne Silben.
In Deutschland stottern mehr als 800.000 Menschen.

Auch Stars stottern!

Auch diese berühmten Persönlichkeiten kennen es, zu stottern - aber sie haben nicht aufgegeben, das Stottern überwunden oder Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Um wen es geht und wie sie mit dem Stottern umgegangen sind? Findet's raus und klickt euch durch:
Ed Sheeran auf der Bühne
Junger Mann mit blauen Haaren steht vor einem PC im Hintergrund
US-Präsident Joe Biden. Archivbild
Mr. Bean lehnt an einer Weltkugel.
Marylin Monroe
Albert Einstein am 14.01.1931
Portrait von King George VI.

Sänger Ed Sheeran

Ed Sheeran hat als Kind gestottert: Mit zehn Jahren bekam er eine CD von Rapper Eminem geschenkt und hat dort gern die schnellen Raps mitgesprochen. So konnte er sich das Stottern abgewöhnen.

Quelle: imago

Woher kommt das Stottern?

Das ist bis heute nicht geklärt. Forschende vermuten, dass es vererbt wird. Sicher ist: Mit Intelligenz hat Stottern nichts zu tun! Trotzdem werden Betroffene oft ausgelacht oder sogar gemobbt. Manche bekommen Angst vorm Sprechen und dadurch kann das Stottern noch schlimmer werden. Deshalb ist es gut, sich Hilfe bei einem Logopäden oder einer Logopädin zu holen. Am 22. Oktober wird jedes Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass Stottern für viele eine Herausforderung ist.

Kennt ihr das Problem? Habt ihr auch mal gestottert - und habt Tipps? Schreibt es uns in die Kommentare!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

59 Kommentare
  • CAT
    Ich stottere meistens wenn ich einen Vortrag halte  
  • Sinar
    In der Serie Türkisch für Anfänger gibt es den Charakter Costa der stottert sehr stark aber ist trotzdem mein Lieblings charakter weil es soo lieb und liebenswert ist. Eigentlich muss ich mich dafür nicht rechtfertigen aber ich finde sowas ist ein Beweis dafür dass man Leute nicht nach ihrem Äußerem beurteilen sollte.
  • Pauline
    Ich habe früher nd gestottert, aber gelispelt
  • Kobi
    Weiß ich nicht