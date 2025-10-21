logo!: Diese Promis kennen das mit dem Stottern

Externer Link:Stotterer-Selbsthilfe
Hier gibt es viele Infos und Tipps rund ums Thema Stottern.
Ed Sheeran hat als Kind gestottert: Mit zehn Jahren bekam er eine CD von Rapper Eminem geschenkt und hat dort gern die schnellen Raps mitgesprochen. So konnte er sich das Stottern abgewöhnen.
Quelle: imago
Ich stottere meistens wenn ich einen Vortrag halte
In der Serie Türkisch für Anfänger gibt es den Charakter Costa der stottert sehr stark aber ist trotzdem mein Lieblings charakter weil es soo lieb und liebenswert ist. Eigentlich muss ich mich dafür nicht rechtfertigen aber ich finde sowas ist ein Beweis dafür dass man Leute nicht nach ihrem Äußerem beurteilen sollte.
Ich habe früher nd gestottert, aber gelispelt
Weiß ich nicht