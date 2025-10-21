logo!: Diese Promis kennen das mit dem Stottern

Was haben Sänger Ed Sheeran, US-Präsident Joe Biden und Mathe-Genie Albert Einstein gemeinsam? Antwort: Sie alle haben (oder hatten) Probleme, flüssig zu sprechen. Das nennt man auch Stottern. Wer stottert, stolpert immer wieder über einzelne Wörter, bleibt hängen oder wiederholt einzelne Silben.

In Deutschland stottern mehr als 800.000 Menschen.

Auch Stars stottern!

Auch diese berühmten Persönlichkeiten kennen es, zu stottern - aber sie haben nicht aufgegeben, das Stottern überwunden oder Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Um wen es geht und wie sie mit dem Stottern umgegangen sind? Findet's raus und klickt euch durch:

Sänger Ed Sheeran Ed Sheeran hat als Kind gestottert: Mit zehn Jahren bekam er eine CD von Rapper Eminem geschenkt und hat dort gern die schnellen Raps mitgesprochen. So konnte er sich das Stottern abgewöhnen. Quelle: imago

Woher kommt das Stottern?

Intelligenz hat Stottern nichts zu tun! Trotzdem werden Betroffene oft ausgelacht oder sogar gemobbt. Manche bekommen Angst vorm Sprechen und dadurch kann das Stottern noch schlimmer werden. Deshalb ist es gut, sich Das ist bis heute nicht geklärt. Forschende vermuten, dass es vererbt wird. Sicher ist: Mithat Stottern nichts zu tun! Trotzdem werden Betroffene oft ausgelacht oder sogar gemobbt. Manche bekommen. Deshalb ist es gut, sich Hilfe bei einem Logopäden oder einer Logopädin zu holen. Am 22. Oktober wird jedes Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass Stottern für viele eine Herausforderung ist.

Externer Link : Stotterer-Selbsthilfe Hier gibt es viele Infos und Tipps rund ums Thema Stottern.

