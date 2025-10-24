logo!: Weltgrößte Spielemesse in Essen gestartet

Spielbrett raus, Figuren aufstellen, Würfel rollen lassen – und los geht's: In der Stadt Essen läuft noch bis Sonntag die "Spiel Essen". Das ist eine große Messe, bei der sich alles ums Spielen dreht. Menschen aus der ganzen Welt kommen dorthin, um neue Spiele auszuprobieren. Und da gibt's einiges zu tun, denn jedes Jahr erscheinen mehr als 1.000 neue Spiele. Laut den Veranstaltern ist die "Spiel Essen" sogar die größte Messe für Brettspiele, Kartenspiele und Co., bei der Besucher mitmachen dürfen.

Das Maskottchen der Messe ist eine große gelb-lila-gestreifte Katze und heißt Meeps. Quelle: IMAGO/anke waelischmiller; Bernd Thissen/dpa

Rekordversuch auf der Messe

2:50 min logo! : Er erfindet richtig erfolgreiche Spiele

Auf der Messe wollen mehr als 1.100 Leute gemeinsam das berühmte Brettspiel „Die Siedler von Catan" spielen. Das hat sich ein deutscher Spielerfinder vor 30 Jahren ausgedacht und ist bis heute super beliebt – weltweit. Der bisherige Rekord liegt bei 1.096 Spielerinnen und Spielern. Ob das geknackt werden kann?

Deutschland im Spielefieber

Wusstet ihr, dass Deutschland – laut Fachleuten – als absolutes Spieleland gilt? Laut einer Umfrage spielen knapp 70 Prozent (also 70 von 100 Leuten) einmal oder mehrmals im Monat zusammen. Vor allem junge Leute spielen gern. Und das ist auch gut so: Denn beim Spielen lernen wir, wie man gut miteinander auskommt, Regeln beachtet und wie wir mit unseren eigenen Gefühlen umgehen können, zum Beispiel, wenn wir verlieren. Warum? Das erklären wir euch in diesem Video:

logo! : Warum Spielen wichtig ist Karten spielen, Verstecken, Lego... was spielt ihr am allerliebsten? 1:25 min