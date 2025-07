logo!: Wie entsteht ein Gewitter?

So entstehen Gewitter

Feuchte Luft über der Erde wird von der Sonne erwärmt und steigt nach oben. Dabei kühlt sie sich langsam ab. Es bildet sich Wasserdampf, so wie beim Duschen im Badezimmer. Aus dem Wasserdampf entsteht eine Wolke. Diese Wolke türmt sich weiter auf.



In so einer Gewitterwolke entsteht beim Aufstieg der Luft eine gewaltige elektrische Spannung. Diese Spannung entlädt sich in Blitzen.



Die Luft in einem Blitz wird dabei bis zu 30.000 Grad heiß! Das ist fast vier Mal heißer als die Sonnenoberfläche. Die heiße Luft dehnt sich explosionsartig aus. Und das hören wir als lautes Donnergeräusch. Außerdem werden aus dem Wasserdampf in den Wolken Tropfen, die als Regen oder Hagel während des Gewitters auf die Erde fallen.