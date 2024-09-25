logo!: 7 Zahnputz-Mythen im Check

1:33 min
7 Mythen übers Zähneputzen im Check
Müssen Kinder Kinderzahnpasta benutzen und ist feste Schrubben überhaupt gut? Das haben wir für euch gecheckt! Lest hier, was stimmt und was nicht.
Zähneputzen.... das kann echt nervig sein! Aber: Es ist super wichtig für uns und unsere Gesundheit! Genau daran soll der heutige Tag der Zahngesundheit erinnern.
Mindestens zwei Mal am Tag - noch besser sogar drei Mal am Tag - sollten wir unsere Zähne gründlich schrubben.
Damit ihr beim Zähneputzen wirklich alles richtig macht und bloß nicht mehr Zeit am Waschbecken verbringt, als ihr müsst, haben wir mal ein paar Mythen für euch gecheckt!
