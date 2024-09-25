logo!: 7 Zahnputz-Mythen im Check

Das stimmt!



Mit Zahnseide oder einem Zwischenraumbürstchen kommt ihr nämlich auch in die Zwischenräume, wo die Borsten eurer Zahnbürste oft nicht drankommen. Dort verstecken sich nämlich auch manchmal Essensreste, die Karies verursachen können. Zumindest dann, wenn ihr sie beim Säubern nicht erwischt. Aber aufpassen: Mit Zahnseide kann man sich auch ganz schön schneiden! Am besten nutzt ihr sie nur im Beisein eurer Eltern. Und ein Zwischenraumbürstchen tut es ja auch!