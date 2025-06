logo!: Hin- und hergerissen

Fühlt ihr euch manchmal hin- und hergerissen? Zum Beispiel, wenn sich zwei eurer Freunde streiten und ihr nicht wisst, auf welcher Seite ihr steht? Oder wenn eure Eltern sich getrennt haben, und ihr nicht so recht wisst, wohin mit euch? Es gibt viele Situationen, in denen so ein Gefühl der Zerrissenheit auftreten kann. Viele Menschen, deren Familien aus anderen Ländern kommen, kennen das Gefühl sehr gut. Sie sind zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen, kennen aber auch das Land ihrer Eltern sehr gut. Viele sprechen beide Sprachen und fühlen sich mit den verschiedenen Traditionen verbunden. Manche fragen sich dann, wo sie eigentlich hingehören und das kann sich manchmal ganz schön doof anfühlen.