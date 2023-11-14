logo! 5 Dinge, auf die ihr beim Zocken achten solltet!

  3. Suche

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Zocken: 5 Dinge, auf die ihr achten solltet

  • Viele Spiele, zum Beispiel auf dem Handy, sind mit dem Internet verbunden - man nennt sie Online-Spiele.
  • Online-Spiele machen oft Spaß, können aber auch schnell Ärger machen.
  • Damit es erst gar nicht so weit kommt, gibt's hier fünf Tipps für euch.
Bestimmt habt ihr alle schon mal auf dem Handy, Tablet, einem Computer oder einer Konsole ein Spiel gezockt. Die meisten Spiele sind mit dem Internet verknüpft, deshalb nennt man sie dann auch Online-Spiele. Damit ihr wisst, worauf ihr dabei achten solltet und beruhigt weiterzocken könnt, lest diese 5 Tipps unter dem Foto.
Ein Junge spielt auf seinem Smartphone. Symbolbild.
Es gibt eine riesige Auswahl an Online-Spielen.
Zocken ohne Schock: So geht's!

