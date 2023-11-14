logo! 5 Dinge, auf die ihr beim Zocken achten solltet!

Bei vielen Online-Spielen kann man mit anderen Spielerinnen und Spielern chatten. Das kann ziemlich cool sein und so kann man auch neue Leute kennenlernen. Aber leider geht es dabei nicht immer freundlich zu. Manchmal werden auch Beleidigungen oder sogar Drohungen verschickt. Wenn euch also etwas komisch vorkommt oder euch eine Person zum Beispiel unangenehme Fragen stellt, solltet ihr den Chat sofort verlassen und auch mit euren Eltern darüber sprechen.



Und: Auch wenn eine Person total freundlich ist, solltet ihr immer vorsichtig sein und zum Beispiel nicht eure Handynummer oder Adresse weitergeben. Schließlich kennt ihr die Person nicht wirklich und wisst nicht, was sie vorhat.