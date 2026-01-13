  3. Suche

Länder-Steckbrief:Lernt mehr über Bolivien

Die Flagge von Bolivien, rot gelb grün gestreift

Das ist die Flagge von Bolivien.

  • Kontinent: Südamerika
  • Einwohnerzahl: 12,39 Millionen
  • Fläche: 1.098.580 km²
  • Hauptstadt: Sucre (Regierung sitzt in La Paz)
  • Sprachen: Spanisch, Quechua, Aymara, Guaraní und weitere Sprachen
  • Geld: Boliviano
  • Staatsoberhaupt: Rodrigo Paz Pereira
  • So grüßt man: ¡Hola!

Eine Landkarte von Bolivien.

Obwohl das Land dreimal so groß ist wie Deutschland, hat Bolivien viel weniger Einwohnerinnen und Einwohner, nämlich ungefähr 12 Millionen. In Deutschland leben gut 84 Millionen Menschen.

Lamas am Ufer einer Lagune im Hintergrund ein bunter Sonnenuntergang
Ein Teil der Anden liegt in Bolivien
Die Salzkruste des Salzsees Salar de Uyuni bei blauem Himmel
In einem viergeteilten Bild sind ein Tucan, Flamingos, ein Affe und Lamas zu sehen
Gebirge, Wüste und Regenwald
Im Westen des Landes liegt La Paz. Dort arbeitet die Regierung. La Paz liegt ungefähr in 3.650 Metern Höhe und ist damit die höchstgelegene Regierungsstadt der Welt.

Hoch, höher, Altiplano!

Viele Bolivianer leben auf dem Altiplano hoch oben in den Anden. Landwirte züchten Lamas und Alpakas und bauen viele Kartoffelsorten an. Denn die Kartoffel stammt ursprünglich aus der Region.

