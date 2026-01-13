Länder-Steckbrief:Lernt mehr über Bolivien

Die meisten Bolivianerinnen und Bolivianer leben im Westen des Landes auf dem Altiplano. Das heißt übersetzt "Hochebene" und bezeichnet eine baumlose Landschaft in einem riesigen Gebirge, das Anden genannt wird. Dort gibt es Frost und Schnee. Neben dem Titicaca-See und dem Poopó-See liegt in Bolivien außerdem der größte Salzsee der Welt. Dieser heißt Salar de Uyuni. Dort soll es eines der größten Lithium-Vorkommen überhaupt geben. Lithium ist ein wertvoller Rohstoff, der zum Beispiel für Akkus in Handys verwendet wird.



Viele Familien leben vom Anbau des Kokastrauches. Das ist eine Pflanze, deren Blätter (das Foto oben zeigt solche Blätter) die Menschen in Bolivien zum Beispiel kauen, weil man dadurch weniger müde ist und weniger Hunger spürt. Ein großer Teil der Koka-Ernte wird aber in andere Länder gebracht und zu der gefährlichen Droge Kokain verarbeitet. Die Droge schadet den Menschen. Für die Landwirte ist der Kokaanbau aber oft die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Auch im Osten Boliviens, wo es viel Regenwald gibt, wird Koka angebaut. Für den Anbau werden dort immer wieder große Flächen des Regenwaldes abgeholzt.