logo!: Mails mit Bombendrohungen an Hunderten Schulen

In vielen Schulen in Deutschland sind in den letzten Tagen Drohmails angekommen. Also E-Mails, in denen jemand behauptet, dass sich irgendwo eine Bombe befindet. Besonders viele solcher Mails gab es jetzt in Schulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch in Thüringen, Berlin, Bayern und Brandenburg.