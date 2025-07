logo!: Zehntausende feiern Christopher-Street-Day in Köln

Was die Regenbogenflagge bedeutet, das erfahrt ihr hier:

Angriffe auf queere Menschen

Die bunten Paraden sehen zwar nach einer großen Party aus, aber der CSD hat einen ernsten Hintergrund. CSD-Umzüge sollen auf die Situation von queeren Menschen aufmerksam machen - das sind zum Beispiel Frauen, die Frauen lieben und Männer, die Männer lieben. Sie werden oft diskriminiert, also schlecht behandelt. Im letzten Jahr haben die Angriffe auf queere Menschen sogar zugenommen. Um ein Zeichen zu setzen, dass queere Menschen überall frei und sicher leben sollten, findet der CSD in vielen Städten auf der ganzen Welt statt. Die Parade in Köln ist eine der größten in ganz Europa.