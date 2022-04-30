Foto des Monats Januar – ICE-Einsätze sorgen für Kritik

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
ICE-Einsätze sorgen für Kritik:Foto des Monats Januar
Das Foto des Monats Januar kommt von logo!-Zuschauer Marlon. Es zeigt ICE-Agenten in den USA, die eine Frau festnehmen – viele kritisieren solche Einsätze als zu hart.
logo!-Zuschauer Marlon hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt er:
"ICE" steht für "United States Immigration and Customs Enforcement", das bedeutet etwa: "Behörde für Einwanderung und Zoll der Vereinigten Staaten".
Was in den USA los ist
In den USA gibt es gerade viele Einsätze von ICE-Agenten. Sie suchen Menschen, die keine Erlaubnis haben, in den USA zu leben. Diese Menschen sollen dann das Land wieder verlassen. Viele finden aber, dass ICE dabei zu hart vorgeht: Manchmal werden auch Menschen festgenommen, die eigentlich bleiben dürfen. Und immer wieder kommt es auch zu Gewalt.
Deshalb gibt es in den USA gerade viele Diskussionen um die ICE-Einsätze. Viele fordern jetzt zum Beispiel schärfere Regeln für die Einwanderungsbehörde, damit es nicht mehr zu Gewalt kommt. Außerdem gibt es an vielen Orten Proteste gegen ICE. Im Video erfahrt ihr mehr über die Agenten.
Die Leute von ICE sind im Auftrag der US-Regierung unterwegs. Sie sind also auch Teil der Politik von Präsident Donald Trump. Der ist jetzt ungefähr seit einem Jahr wieder im Amt. Seine Politik hat in den letzten Monaten für viel Wirbel und Aufregung gesorgt - weltweit. Wie genau, erklärt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen im Video:
Über das Thema hat logo! in der Sendung am 31.01.2026 berichtet.
logo!:Wie sich die Beziehungen zu den USA verändernVideo1:36
logo!:Ein Jahr Donald Trump