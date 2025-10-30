  3. Suche

Foto des Monats Oktober - Heimkehr nach Gaza-Stadt

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Foto des Monats Oktober:Palästinenser kehren zurück in ihre Heimat

Das Foto in diesem Monat ist von Nico. Es zeigt Menschen, die nach einer Waffenruhe in den Gazastreifen zurückkehren trotz Zerstörung. Mehr dazu weiter unten!

Menschen kehren zurück in ihre größtenteils zerstörte Heimat.
Nach dem Rückzug der israelischen Armee kehren die Menschen zurück in ihre größtenteils zerstörten Wohngebiete.
Quelle: AP | Abdel Kareem Hana
logo!-Zuschauer Nico hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt er:

Für mich ist dieses Foto das Foto des Monats, weil man auf dem Bild sieht wie hunderte Palästinenser, nachdem die Waffenruhe beschlossen wurde, zurückkehren in ihre Heimat. In der Ferne sieht man, wie diese komplett zerstört ist und trotzdem wollen sie zurück, weil ihre Heimat halt immer der Gazastreifen bleibt.

Nico

Das ist passiert:

Nach dem langen Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas hatten beide Seiten vor rund drei Wochen eine Waffenruhe vereinbart. Nach der vereinbarten Waffenruhe sind viele Menschen wieder auf dem Weg zurück in ihre Heimat in Richtung Gaza-Stadt, die im Norden des Gazastreifens liegt.
Doch in dieser Woche kam es wieder zu Kämpfen, bei denen viele Menschen verletzt oder getötet wurden. Seit gestern hält die Waffenruhe wieder, und es gibt keine neuen Angriffe auf den Gazastreifen. Jetzt hoffen alle, dass die Kämpfe für längere Zeit ausbleiben, denn vieles ist zerstört und muss erst wieder aufgebaut werden. Außerdem fehlt es den Menschen an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten.
Diesen Text haben Diandra und Louisa geschrieben.