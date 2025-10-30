Foto des Monats Oktober:Palästinenser kehren zurück in ihre Heimat

Für mich ist dieses Foto das Foto des Monats, weil man auf dem Bild sieht wie hunderte Palästinenser, nachdem die Waffenruhe beschlossen wurde, zurückkehren in ihre Heimat. In der Ferne sieht man, wie diese komplett zerstört ist und trotzdem wollen sie zurück, weil ihre Heimat halt immer der Gazastreifen bleibt.

Das ist passiert:

Doch in dieser Woche kam es wieder zu Kämpfen, bei denen viele Menschen verletzt oder getötet wurden. Seit gestern hält die Waffenruhe wieder, und es gibt keine neuen Angriffe auf den Gazastreifen. Jetzt hoffen alle, dass die Kämpfe für längere Zeit ausbleiben, denn vieles ist zerstört und muss erst wieder aufgebaut werden. Außerdem fehlt es den Menschen an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten.