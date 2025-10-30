Foto des Monats Oktober:Palästinenser kehren zurück in ihre Heimat

Nach dem Rückzug der israelischen Armee kehren die Menschen zurück in ihre größtenteils zerstörten Wohngebiete.
Quelle: AP | Abdel Kareem Hana
Doch in dieser Woche kam es wieder zu Kämpfen, bei denen viele Menschen verletzt oder getötet wurden. Seit gestern hält die Waffenruhe wieder, und es gibt keine neuen Angriffe auf den Gazastreifen. Jetzt hoffen alle, dass die Kämpfe für längere Zeit ausbleiben, denn vieles ist zerstört und muss erst wieder aufgebaut werden. Außerdem fehlt es den Menschen an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten.