logo!: Was ist Gleichberechtigung?

Sehr lange durften sich Frauen nicht selbst aussuchen, welchen Nachnamen sie nach der Heirat hatten. Sie mussten den Namen ihres Mannes annehmen und ihren eigenen "abgeben". 1975 gab es eine neue Regelung: Ab da konnten Frauen auch ihren eigenen Nachnamen behalten oder einen Doppelnamen annehmen - so wie zum Beispiel die deutsche Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Auch der Mann durfte jetzt den Namen der Frau annehmen. Aber: Wenn sich beide darüber nicht einig waren, wurde automatisch der Name des Mannes zum neuen Familiennamen bestimmt! Das änderte sich erst 1991.



Trotzdem nehmen auch heute noch die meisten Frauen nach der Heirat den Namen ihres Mannes an. Dass das mal andersherum abläuft, also dass Männer den Namen ihrer Frau übernehmen, passiert extrem selten. 2018 war das nur bei 6 Prozent der Paare der Fall - also nur bei einem ganz ganz kleinen Teil. Komisch eigentlich: Man könnte ja auch einfach schauen, wer den schöneren Nachnamen hat...