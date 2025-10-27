logo: Wer ist am glücklichsten in Deutschland?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Glücksatlas:Wer ist am glücklichsten in Deutschland?
Wer in Deutschland ist am glücklichsten und warum? Der neue Glücksatlas zeigt, wo Menschen besonders zufrieden sind.
Stellt euch vor, man könnte Glück messen, so wie die Temperatur mit einem Thermometer! Genau das machen Forscherinnen und Forscher jedes Jahr in Deutschland mit dem "Glücksatlas". Sie fragen viele Menschen ab 16 Jahren: Wie zufrieden bist du mit deinem Leben, auf einer Skala von 0 (gar nicht glücklich) bis 10 (superglücklich)?
Wo wohnen die glücklichsten Menschen?
Und das Ergebnis? Die meisten Menschen in Deutschland sind ziemlich zufrieden, aber natürlich nicht überall gleich. In manchen Regionen sind die Leute besonders gut gelaunt, in anderen etwas weniger. Na, was meint ihr: Wo wohnen die glücklichsten Menschen Deutschlands? Kleiner Tipp: Sie leben im Norden …
Wer ist am glücklichsten?
Im Durchschnitt gaben die Menschen in Deutschland 7,09 Punkte auf der Glücksskala an, also gar nicht schlecht. Ganz vorne dabei ist das Bundesland Hamburg. Dort bewerteten die Befragten ihre Zufriedenheit im Schnitt mit 7,33 Punkten.
- Hamburg
- Bayern
- Rheinland-Pfalz
- Nordrhein-Westfalen
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
- Brandenburg
- Niedersachsen
- Baden-Württemberg
- Hessen
- Sachsen-Anhalt
- Sachsen
- Bremen
- Berlin
- Saarland
- Mecklenburg-Vorpommern
Was macht Menschen glücklich und was nicht?
Die Forscherinnen und Forscher wollten auch wissen, warum manche Menschen glücklicher sind als andere. Dafür haben sie sich viele Dinge angeschaut, zum Beispiel: Ob jemand genug Geld zum Leben hat, wie gut die Schulen, Straßen oder Krankenhäuser sind und wie viel Zeit man mit Familie und Freunden verbringen kann.
In Hamburg sind die Menschen besonders zufrieden. Das liegt daran, dass viele mit wichtigen Dingen wie den Schulen, der Gesundheitsversorgung und sicheren Arbeitsplätzen sehr zufrieden sind.
Aber natürlich ist nicht alles perfekt. Viele sagen, dass das Leben teurer geworden ist, vor allem für Menschen mit weniger Geld. Und auch wenn viele ihre Freizeit mögen, macht Zeit am Handy oder beim Zocken oft nicht so glücklich wie Freunde treffen, Sport machen oder Ausflüge erleben.
Diesen Text hat Louisa geschrieben.
