logo: Wer ist am glücklichsten in Deutschland?

Wer in Deutschland ist am glücklichsten und warum? Der neue Glücksatlas zeigt, wo Menschen besonders zufrieden sind.

Wer ist am glücklichsten in Deutschland?

jedes Jahr in Deutschland mit dem "Glücksatlas". Sie fragen viele Menschen ab 16 Jahren: Wie zufrieden bist du mit deinem Leben, auf einer Skala von 0 (gar nicht glücklich) bis 10 (superglücklich)? Stellt euch vor, man könnte Glück messen, so wie die Temperatur mit einem Thermometer! Genau das machen Forscherinnen und Forschermit dem ". Sie fragen viele Menschen ab 16 Jahren: Wie zufrieden bist du mit deinem Leben, aufvon 0 (gar nicht glücklich) bis 10 (superglücklich)?

Wo wohnen die glücklichsten Menschen? Quelle: imago

Und das Ergebnis? Die meisten Menschen in Deutschland sind ziemlich zufrieden, aber natürlich nicht überall gleich. In manchen Regionen sind die Leute besonders gut gelaunt, in anderen etwas weniger. Na, was meint ihr: Wo wohnen die glücklichsten Menschen Deutschlands? Kleiner Tipp: Sie leben im Norden …

Wer ist am glücklichsten?

Im Durchschnitt gaben die Menschen in Deutschland 7,09 Punkte auf der Glücksskala an, also gar nicht schlecht. Ganz vorne dabei ist das Bundesland Hamburg. Dort bewerteten die Befragten ihre Zufriedenheit im Schnitt mit 7,33 Punkten.

Wie glücklich ist euer Bundesland? Hier das Ergebnis: Hamburg Bayern Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen Schleswig-Holstein Thüringen Brandenburg Niedersachsen Baden-Württemberg Hessen Sachsen-Anhalt Sachsen Bremen Berlin Saarland Mecklenburg-Vorpommern

Was macht Menschen glücklich und was nicht?

Die Forscherinnen und Forscher wollten auch wissen, warum manche Menschen glücklicher sind als andere. Dafür haben sie sich viele Dinge angeschaut, zum Beispiel: Ob jemand genug Geld zum Leben hat, wie gut die Schulen, Straßen oder Krankenhäuser sind und wie viel Zeit man mit Familie und Freunden verbringen kann.

In Hamburg sind die Menschen besonders zufrieden. Das liegt daran, dass viele mit wichtigen Dingen wie den Schulen, der Gesundheitsversorgung und sicheren Arbeitsplätzen sehr zufrieden sind.

das Leben teurer geworden ist, vor allem für Menschen mit weniger Geld. Und auch wenn viele ihre Freizeit mögen, macht Zeit am Handy oder beim oft nicht so glücklich wie Freunde treffen, Sport machen oder Ausflüge erleben. Aber natürlich ist nicht alles perfekt. Viele sagen, dassist, vor allem für Menschen mit weniger Geld. Und auch wenn viele ihre Freizeit mögen, macht Zocken oftwie

Diesen Text hat Louisa geschrieben.