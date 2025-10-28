Die ausgehöhlten Kürbisse gehen auf eine spannende Geschichte zurück: die Legende von Jack O'Lantern. Jack war ein Gauner und Betrüger, der in seinem Leben nicht viel Gutes getan hat. Sogar den Teufel soll Jack einmal übers Ohr gehauen haben. Als Jack starb, wurde er im Himmel nicht aufgenommen. Aber auch der Teufel wollte Jack nicht in der Hölle haben. Der Teufel schickte Jack dorthin zurück, woher er gekommen war. Weil der Weg dorthin aber sehr dunkel und kalt war, hatte der Teufel Mitleid. Er gab Jack eine glühende Kohle aus dem Höllenfeuer. Jack steckte die glühende Kohle in eine ausgehöhlte Rübe, die er auf dem Weg zur Hölle gegessen hatte. Seit dieser Zeit ist Jack verdammt, mit seiner Rübenlaterne durch die Dunkelheit zu wandern. Auf Englisch nennt man ihn deshalb auch "Jack O'Lantern", also Jack mit der Laterne.