Halloween wird jedes Jahr in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert. Der Brauch ist wohl schon mehr als 2.000 Jahr alt.
Halloween - das bedeutet für viele von euch sicherlich: gruselig verkleiden, von Haus zu Haus ziehen und jede Menge Süßigkeiten abstauben! An Halloween verkleiden sich Kinder in vielen Ländern als Hexen oder Vampire, Skelette, Gespenster oder andere Grusel-Wesen.
Quelle: Imago
Wieso gibt es Halloween eigentlich?
Halloween gibt es wahrscheinlich schon seit mehr als zweitausend Jahren. Viele Geschichten erzählen davon, wie der Tag entstanden sein könnte. Damals feierten die Kelten aus England, Irland und Nordfrankreich das Ende des Sommers und der Erntezeit. Für sie begann am 1. November das neue Jahr und das wurde am Vorabend gefeiert. Halloween war für die Kelten also so etwas wie Silvester heutzutage.
Keltischer Brauch
Die Kelten glaubten, dass in der Nacht zum neuen Jahr Hexen, Geister, Dämonen und andere dunkle Gestalten die Erde besuchen. Um sie zu verscheuchen, zündeten die Kelten Feuer an, verkleideten sich und zogen mit viel Lärm durch die Straßen.
Quelle: dpa
Die ausgehöhlten Kürbisse gehen auf eine spannende Geschichte zurück: die Legende von Jack O'Lantern. Jack war ein Gauner und Betrüger, der in seinem Leben nicht viel Gutes getan hat. Sogar den Teufel soll Jack einmal übers Ohr gehauen haben. Als Jack starb, wurde er im Himmel nicht aufgenommen. Aber auch der Teufel wollte Jack nicht in der Hölle haben. Der Teufel schickte Jack dorthin zurück, woher er gekommen war. Weil der Weg dorthin aber sehr dunkel und kalt war, hatte der Teufel Mitleid. Er gab Jack eine glühende Kohle aus dem Höllenfeuer. Jack steckte die glühende Kohle in eine ausgehöhlte Rübe, die er auf dem Weg zur Hölle gegessen hatte. Seit dieser Zeit ist Jack verdammt, mit seiner Rübenlaterne durch die Dunkelheit zu wandern. Auf Englisch nennt man ihn deshalb auch "Jack O'Lantern", also Jack mit der Laterne.
