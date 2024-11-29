logo!: Was an Halloween erlaubt ist - und was nicht

1:46 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Halloween:Auch in der Geisterwelt gibt's Regeln!
Am Freitag wird gespukt - seid ihr bei Halloween dabei? Ob Zombie, Vampir oder Hexe, schreibt uns unten in die Kommentare, in wen ihr euch in der Geisterwelt verwandelt.
Aber bevor der Spuk losgeht, haben wir noch was Wichtiges zu klären - und zwar: Wie sauer darf es werden, wenn das Süße ausbleibt? Bevor ihr Rasierschaum und Zahnpasta in Massen kauft: Wir erklären euch, was man darf und was nicht - damit es für euch nicht richtig sauren Ärger gibt.
An Halloween ist auch nicht alles erlaubt!
Die wichtigsten Spuk-Regeln im Überblick!
Diesen Text hat Meike geschrieben.
Jetzt wisst ihr Bescheid und es kann losgehen: Seid ihr an Halloween unterwegs? Und wenn ja, als was? Kommentiert mal unten!
