logo!: Warum Sonnenschutz so wichtig ist

Forschende sagen: Das Risiko, Hautkrebs zu bekommen, ist bei jüngeren Menschen niedriger. Die Menschen, die wegen Hautkrebs im Krankenhaus behandelt werden, sind meistens älter. Fachleute sagen, dass Ältere oftmals früher in ihrem Leben Sonnenbrand gehabt hätten - was das Risiko erhöht, Hautkrebs zu bekommen. Damals wurde noch nicht so sehr auf Sonnenschutz geachtet. Außerdem waren die Sonnencremes noch nicht so gut wie heute. Inzwischen achten viele Menschen aber mehr darauf, sich vor der Sonne zu schützen.