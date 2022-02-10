  3. Suche

logo!: Hilfe im Notfall mit der 112

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Notrufnummer:Hilfe im Notfall - mit der 112

Wenn es brennt, ein Unfall passiert ist oder es einen anderen Notfall gibt, ist es gut zu wissen, was zu tun ist. Das Wichtigste ist: Ruhe bewahren und den Notruf 112 wählen. Keine Angst! Ihr könnt nichts falsch machen! Wichtig ist, dass ihr überhaupt Hilfe ruft. Und unter der 112 erfahrt ihr, was ihr noch tun könnt.

Ein Rettungswagen mit einem Telefonhörer, einem Blaulicht und der Nummer 112.

112 - Notruf für alle Fälle

Quelle: IMAGO / Gottfried Czepluch

So wählt ihr den Notruf

Wenn ihr bei der 112 anruft, stellen euch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle des Rettungsdienstes oder der Feuerwehr Fragen. Bewahrt Ruhe und versucht, möglichst genau zu antworten. Und: Nicht einfach auflegen, sondern abwarten, ob es vielleicht noch mehr Fragen gibt.

  1. WO geschah der Unfall?
  2. WAS ist passiert?
  3. WER ruft an?
  4. WIE VIELE Personen sind verletzt?
  5. WARTEN auf Fragen der Leitstelle

Die wichtigste Telefonnummer?
:So läuft ein Anruf bei der 112

Die 112 ist vielleicht die wichtigste Telefonnummer überhaupt - sie ist nämlich die Notrufnummer in Deutschland und der EU.
Video1:28
Fotomontage: Einsatzfahrzeuge neben einer Landkarte

Der Notruf ist kostenlos und immer erreichbar

Wenn ihr ein Handy habt, ist darin die Notrufnummer 112 meistens schon abgespeichert. Das Praktische: Die 112 ist die Notrufnummer in allen Ländern der Europäischen Union und noch einigen anderen Ländern wie der Schweiz.

Der Anruf ist auch immer kostenlos. Ihr könnt den Notruf also auch dann wählen, wenn ihr kein Guthaben auf dem Handy habt, und auch ohne Verbindung zum Handynetz sollte die 112 funktionieren.

Helfen im Notfall
:Erste Hilfe

Das ist zu tun, wenn eine andere Person Hilfe braucht.
Ein Junge sitzt und hat die Hände auf den Knien, eins davon hat einen Verband, daneben ist ein Verbandskoffer und ein Alarm
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11. Februar 2025 veröffentlicht. In der logo!-Sendung haben wir unter anderem am 11. Februar 2026 berichtet.

Mehr zum Thema!

  1. Ein Feuerwehrauto auf dem Weg zum Einsatz, Padaborn 20.05.2022

    logo!:Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände!

  2. logo!-Grafik: Rettungsgasse

    logo!:So funktioniert eine Rettungsgasse

    Video1:18