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Neue Hitzewelle über Deutschland

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Wetter:So geht es weiter mit der Hitze

Keine Abkühlung in Sicht. Ab Mitte der Woche soll es wieder heißer werden. Diese Temperaturen erwarten euch in den kommenden Tagen.

Das Wochenende war ordentlich heiß - in Süddeutschland gab es um die 35 Grad. Im Nordwesten war es etwas kühler. Und genauso geht es Anfang der Woche weiter. Im Norden ist es etwas kühler. Im Süden bleibt es auch am Dienstag und Mittwoch heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Ab Donnerstag ist dann wieder Super-Hitze angesagt: Bis zu 37 Grad im Südwesten und auch im Norden werden dann wieder 30 Grad erreicht.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Und weil die Hitze ganz schön anstrengend ist, findet ihr hier ganz viele Tipps, wie ihr die Tage und Nächte gut übersteht:

Tipps: Schlafen bei Hitze - Grafik

Mit diesen Tricks kommt ihr besser durch warme Sommernächte.

09.08.2026 | 1:30 min
logo! hat am 9.8.2026 in dem Video "So schlaft ihr gut in Sommernächten" über das Thema berichtet.

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