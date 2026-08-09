Neue Hitzewelle über Deutschland

Das Wochenende war ordentlich heiß - in Süddeutschland gab es um die 35 Grad. Im Nordwesten war es etwas kühler. Und genauso geht es Anfang der Woche weiter. Im Norden ist es etwas kühler. Im Süden bleibt es auch am Dienstag und Mittwoch heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Ab Donnerstag ist dann wieder Super-Hitze angesagt: Bis zu 37 Grad im Südwesten und auch im Norden werden dann wieder 30 Grad erreicht.