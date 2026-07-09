Im Juni 2026 war es in Westeuropa so heiß wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur betrug 20,74 Grad. Das ist mehr als 3 Grad wärmer als normalerweise im Juni. Auch in Europa insgesamt war der Monat rekordverdächtig: Mit 19,14 Grad war er der zweitwärmste Juni der Geschichte. Nur im Jahr 2019 war der Juni mit 19,23 Grad noch ein bisschen wärmer.