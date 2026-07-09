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Hitzewelle im Juni: Rekorde und ihre Folgen

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Zu heiß für viele Menschen:Juni 2026 bricht Temperatur-Rekorde

Hitzewelle weltweit

41 Grad in Deutschland und Rekordwerte in Westeuropa: Die Hitzewelle macht vielen Menschen zu schaffen. Die wichtigsten Zahlen zur Juni-Hitze im Überblick.

Hitzerekorde - ganz schön heiß!🌡️

logo! hat am 09.07.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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