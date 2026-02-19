  3. Suche

Lawinen-Alarm in den Bergen: Warum rutscht der Schnee ab?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Sicher im Schnee unterwegs:Lawinen: Wie entsteht die Gefahr?

Viel Schnee sieht traumhaft aus. Doch in den letzten Tagen wurde er in Österreich und den USA zur Gefahr. Wie entsteht eine Lawine und was sagen die Gefahrenstufen? Wir erklären es euch!

Lawinengefahr

In Österreich und den USA sind Lawinen abgegangen, Menschen kamen ums Leben.

Quelle: IMAGO / Volker Preußer

Einige von euch waren diesen Winter bestimmt schon im Schnee unterwegs: beim Skifahren, Snowboarden oder Rodeln. Manchmal liegt viel Schnee, manchmal weniger.❄️ In den letzten Tagen ist in manchen Bergregionen besonders viel Schnee gefallen. Das kann gefährlich werden. Denn wenn sich dort sehr viel Schnee ansammelt, kann er plötzlich ins Rutschen geraten. Das nennt man Lawine. Aber wie entsteht eine Lawine überhaupt? Klickt dafür ins Video:

Grafik Lawinengefahr

Warum rutschen immer wieder Schneemassen von den Bergen?

18.01.2026 | 1:20 min

Lawinen-Gefahr in den Bergen: Die Gefahrenstufen

In Österreich und den USA kam es zuletzt zu Lawinen. Einige Menschen waren beispielsweise außerhalb gesicherter Pisten unterwegs, als der Schnee abrutschte. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.

Wenn besonders viel Neuschnee gefallen ist, prüfen Fachleute die Lage ganz genau. Dann geben sie sogenannte Gefahrenstufen heraus. In Teilen Österreichs galt zuletzt die zweithöchste Stufe – also eine hohe Gefahr. Hier erfahrt ihr mehr über die Gefahrenstufen:

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.

Über dieses Thema berichtet logo! in dem Video "Gefahr durch Lawinen" und in der Sendung vom 19.02.2026.

