Lawinen-Alarm in den Bergen: Warum rutscht der Schnee ab?

Die Lage ist gefährlich. Lawinen können von selbst abgehen, oft sogar große. An vielen steilen Hängen kann sich leicht Schnee lösen. Risse im Schnee oder dumpfe "Wumm"-Geräusche kommen jetzt häufig vor.

👉 Empfehlung: Am besten nur noch auf weniger steilem Gelände unterwegs sein. Bereiche meiden, in die große Lawinen rutschen könnten. Wer wenig Erfahrung hat, sollte unbedingt auf gesicherten Pisten bleiben. Diese Stufe gilt meist nur an wenigen Tagen im Winter, aber dann ist besondere Vorsicht wichtig.