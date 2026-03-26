Buckelwal steckt fest: So verläuft die Rettungsaktion

🐋 Am Montag ist ein Wal auf einer Sandbank vor Niendorf in der Ostsee gestrandet. Seitdem haben Helferinnen und Helfer versucht, das Tier zu befreien.

Ganz vorsichtig schaufeln Bagger den Sand um den Buckelwal weg. Quelle: IMAGO / Susanne Hübner

Vom Timmendorfer Strand aus kann man zwei große Bagger sehen. Seit Donnerstag-morgen schaufeln sie vorsichtig Sand vor dem Wal weg. So soll eine Art Kanal im Wasser entstehen. Durch ihn kann der Wal hoffentlich zurück ins tiefe Meer schwimmen. Dabei müssen die Helfer sehr genau arbeiten. Die Bagger kommen ganz nah an den Kopf des Wals heran.

Warum der Wal in die Ostsee gekommen ist, ist noch nicht klar. Sicher ist aber: Der Wal hatte sich in einem Netz verfangen, das im Meer trieb. Dadurch wurde er offenbar geschwächt.

👉🏻 Was bisher passiert ist

Saugbagger Am Dienstag haben die Rettungskräfte mit einer ungewöhnlichen Idee versucht, dem Wal zu helfen: Mit einem kleinen Saugbagger wollten sie den Sand um ihn herum absaugen — fast so wie mit einem riesigen Staubsauger. So sollte der Buckelwal wieder freikommen. Doch das klappte nicht: Der Sand, auf dem der Wal festsitzt, war zu fest. Wellen-Stupser Dann gab es noch einen zweiten Versuch. Polizeiboote fuhren um den Wal herum und erzeugten extra starke Wellen. Die Hoffnung war, dass der Wal sich dadurch selbst aus dem Sand befreien kann. Aber auch dieser Plan hat nicht funktioniert.

🤿 Walbesuch unter und über'm Wasser

Um zu schauen, wie es dem Wal geht, ist ein Taucher zu ihm hingeschwommen. Er wollte den Wal beruhigen und ihm zeigen: Die Menschen sind da, um zu helfen.



Wenn der Kanal fertig gebaggert ist, wird’s spannend: Ist der Wal fit genug, um wirklich wieder ins tiefe Wasser zu schwimmen? Am Donnerstagabend schwimmt er bereits ein erstes Stück. Jetzt wollen Helferinnen und Helfer ihn mit Booten begleiten, damit er den Weg zurück in den Atlantik findet. Denn da gehört er eigentlich hin.

🥾 "Wandernde" Wale

Wale sind oft über weite Strecken im Meer unterwegs. Dass sie durch verschiedene Meeresgebiete ziehen, ist also nichts Ungewöhnliches. Warum Wale so viel wandern, erfahrt ihr hier:

Und welchen besonderen Trick sie dafür brauchen. 24.03.2026 | 1:31 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.