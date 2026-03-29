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Walrettung: Eine GeWALtige Aufgabe

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Walrettung:Eine GeWALtige Aufgabe

🐋😯 Wenn ein Wal am Strand liegt, ist das ein echter Notfall. Damit er wieder zurück ins Meer kommt, müssen viele zusammenarbeiten: Meeresbiologen, Tierärzte, Feuerwehr, Polizei und manchmal sogar Taucher!

Warum Walrettung so schwer ist

Warum es so schwer ist, gestrandeten Walen zu helfen.

29.03.2026 | 1:27 min

Eigentlich leben Wale nicht in Strandnähe, sondern im tiefen Wasser, wo sie gut schwimmen können. Doch wenn ein Wal strandet, braucht er sofort Hilfe! Das machen die Helferinnen und Helfer, um ihn zu retten:

Der Wal ...

So eine Rettungsaktion gab es gerade erst: Ein Wal ist zuerst vor Niendorf in der Ostsee gestrandet und konnte dort befreit werden. Jetzt steckt er wieder fest – diesmal vor Wismar. Das ganze Geschichte:

Gestrandet! Und jetzt?
:So kämpfen Helfer um den Wal

Ein Buckelwal ist in der Ostsee gestrandet. Mit Baggern, Booten und vielen Ideen versuchen Helfer, das Tier zurück ins tiefe Wasser zu bringen.
Wal der im Wasser lieg; Bagger-Zeichnung

Dieser Text wurde von Gabor geschrieben.

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 29.03.2026.

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