Walrettung: Eine GeWALtige Aufgabe

Wenn der Wal gesund genug ist, wird versucht, ihn zurück ins tiefe Wasser zu bringen. Das geht aber nicht mit einem Seil oder Kran – das könnte den Wal verletzen. Eine Möglichkeit: Bagger schaufeln eine Art Rille in den Sand bis zum Meer. Im besten Fall kann sich der Wal so selbst befreien und zurück ins Meer schwimmen.