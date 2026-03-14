Klimabilanz 2025: Deutschland erreicht seine Ziele gerade so

Wäre Klimaschutz ein Schulfach, hätte Deutschland 2025 gerade so bestanden – aber nur, weil ein Fach die Note gerettet hat. Welches das ist und warum das noch nicht reicht.

Das war knapp

Gerade noch die Kurve gekriegt – so könnte man die neue Klimabilanz für 2025 beschreiben. Sie zeigt, wie gut Deutschland Treibhausgase wie CO₂ einsparen konnte. Weil sie dazu beitragen, dass sich die Erde weiter aufheizt, hat Deutschland das Ziel: jedes Jahr weniger davon auszustoßen.

Konnte Deutschland sein Klimaziel im Jahr 2025 erreichen? Quelle: caro images / frank sorge

Nur ein winziger Rückgang

2025 hat das zwar geklappt, aber nur ganz knapp. Denn insgesamt sind nur 0,1 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen worden als im Jahr davor, also 2024.

Wo es besser wurde – und wo nicht

🔋 Energie: Im Energiebereich wurden weniger Treibhausgase ausgestoßen. Es kamen zwar viele neue Windräder und Solaranlagen dazu, die erneuerbaren Strom produzieren. Aber weil 2025 oft zu wenig Wind wehte, konnte nicht so viel Windstrom produziert werden wie im Jahr davor.

Im Energiebereich wurden Es kamen zwar viele neue Windräder und Solaranlagen dazu, die produzieren. Aber weil 2025 oft zu wenig Wind wehte, konnte nicht so viel Windstrom produziert werden wie im Jahr davor. 🏭 Industrie: Hier wurde am meisten eingespart – und somit Deutschlands "Klimaschutz-Note" überhaupt noch gerettet. Der Grund ist aber nicht, dass die Industrie plötzlich viel klimafreundlicher geworden ist, sondern dass viele Firmen 2025 weniger produziert haben, weil die Wirtschaft nicht so stark war. Wenn Maschinen weniger laufen, entstehen auch weniger Treibhausgase.

Hier wurde am – und somit Deutschlands "Klimaschutz-Note" überhaupt noch gerettet. Der Grund ist aber nicht, dass die Industrie plötzlich viel klimafreundlicher geworden ist, sondern dass viele Firmen 2025 weniger produziert haben, weil die Wirtschaft nicht so stark war. Wenn Maschinen weniger laufen, entstehen auch weniger Treibhausgase. 🚗 Verkehr & Gebäude: Schlechter sah es im Straßenverkehr und beim Heizen aus: Hier haben wir sogar mehr Treibhausgase ausgestoßen.

Schlechter sah es im Straßenverkehr und beim Heizen aus: Hier 🌳Wälder: Sie haben 2025 wieder etwas mehr CO₂ aufgenommen als ausgestoßen. Das hilft beim Klimaschutz.

Warum das nicht reicht

Deutschland hat sich große Ziele gesetzt:

Bis 2030 soll Deutschland um 65 % Treibhausgase weniger ausstoßen als noch im Jahr 1990.

soll Deutschland um Treibhausgase weniger ausstoßen als noch im Jahr 1990. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als aufgenommen werden.

Um das Klimaziel für 2030 zu schaffen, müsste Deutschland ab 2026 jedes Jahr etwa 40-mal so viel einsparen wie im Jahr 2025 – deshalb sagen Fachleute: Dafür muss viel mehr passieren als bisher. Viele Klimaschutzorganisationen und Verbände finden, dass die Politik viel zu wenig dafür tut.

Was jetzt geplant ist

Eine neue Chance dafür könnte ein neues Klimaschutzprogramm sein, das die Regierung Ende März beschließen will. Darin sollen Maßnahmen stehen, die in Zukunft helfen sollen, deutlich mehr Treibhausgase einzusparen.

Dieser Text wurde von Johanna geschrieben.

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