Schadstoffe in Badeseen: Was das für euren Badespaß heißt

Badeseen gelten als sauber. Nun haben Journalistinnen und Journalisten herausgefunden: In manchen Seen stecken doch schädliche Stoffe, die krank machen.

Gar nicht so sauber: In Badeseen sind mehr Schadstoffe als vermutet. Quelle: IMAGO / Christian Ender

Eine nasse Abkühlung an heißen Sonnentagen – hach, es gibt doch nichts Besseres!

💦 Aber ist das Wasser dort wirklich immer sauber?

Von Fachleuten heißt es oft: Das Wasser ist sauber, die Qualität ist ausgezeichnet, alles tipptopp. Auch logo! hat kürzlich darüber berichtet, dass Fachleute die Seen in Deutschland meist als sehr gut bewerten.

Aber so einfach ist es nicht immer mit der Wasserqualität, haben Journalistinnen und Journalisten nun herausgefunden. Denn oft wird nicht alles geprüft, was im Wasser an ungesunden Stoffen sein könnte. Behörden würden vor allem darauf schauen, ob sie gefährliche Bakterien finden.

🧪 Keine Bakterien, aber chemische Stoffe

Im Wasser können aber auch chemische Stoffe sein. Das sind Stoffe, die etwa aus alten Fabriken oder Müllhalden in das Wasser gespült werden und krank machen können.

❗ Wichtig: Die Menge macht das Gift!

Nur weil ein Stoff gefunden wurde, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr davon krank werdet. Wichtig ist: Die Menge ist entscheidend. Das bedeutet: Ein winzig kleiner Rest von einem Stoff ist nicht gefährlich. Erst wenn zu viel von einem schädlichen Stoff im Wasser ist, kann es der Gesundheit schaden.

Genau deshalb sagen Fachleute, dass man genauer messen müsste. Denn nur dann könnt ihr wirklich wissen, ob ein Badesee harmlos ist oder ob man besser vorsichtig sein sollte.

✅ Euer Bade-Check

Ihr müsst jetzt nicht Angst vor jedem Badesee haben. Viele Badestellen werden geprüft und sind super easy zum Schwimmen geeignet. Oft veröffentlichen Städte Informationen zu der Wasserqualität. Wenn dort steht, dass Baden nicht empfohlen wird, solltet ihr euch lieber eine andere Badestelle suchen.

Auf was ihr sonst noch beim Baden achten solltet, erfahrt ihr in diesem Video:

Es ist richtig heiß und ihr wollt nur eins: Euch abkühlen. Also nichts wie hin zum See. Doch nicht jeder ist geeignet - und ein paar Dinge sind schon beim Baden zu beachten. 03.07.2026 | 1:18 min

Dieser Text wurde von Hannah geschrieben.