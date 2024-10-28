logo!: Schlechte Nachricht für Igel!

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Bedrohte Art:Schlechte Nachricht für Igel ...

... und für alle Igelfans: Das Säugetier steht auf der Roten Liste bedrohter Arten. Das bedeutet, es gibt immer weniger Igel in Westeuropa. Wenn das so weitergeht, könnte die Tierart irgendwann sogar aussterben.

Darum gibt es immer weniger Igel

Der Grund für das Verschwinden von Igeln ist für alle Fachleute ganz klar: der Mensch! Er zerstört zum Beispiel mit Landwirtschaft oder Straßenbau den Lebensraum der Igel. Es ist daher umso wichtiger, dass Igel in Zukunft besser geschützt werden.

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Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 10. April 2026.