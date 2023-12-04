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Das sind alles Ehrenämter

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Freiwlligenarbeit:Das sind alles Ehrenämter

Ehrenamtliche - das sind Menschen, die in ihrer Freizeit helfen. Macht ihr auch sowas? Schreibt unten in die Kommentare.

Ehrenamt Beispiele

Tieren helfen, Feuerwehr oder Sportverein: Ehrenamt kann vieles sein.

Quelle: imago/Ray van Zeschau/stock&people/Addictive Stock/Wolf Gebhardt/Ralf Rottmann

Wer arbeitet, bekommt normalerweise Geld für seine Arbeit. Bei einem Ehrenamt ist das anders. Da arbeiten Menschen freiwillig und werden dafür nicht oder nur ganz wenig bezahlt. Viele Menschen übernehmen die ehrenamtlichen Aufgaben neben ihrer normalen Arbeit oder der Schule, weil sie Freude daran haben oder es wichtig finden. Die Idee hinter einem Ehrenamt ist, dass sich Menschen in ihrer Freizeit für andere Menschen, Tiere oder die Umwelt einsetzen. Genauer ist das nochmal hier im Video erklärt:

Das alles ist Ehrenamt

Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, in denen man ehrenamtlich mitarbeiten kann - auch als Kind oder Jugendlicher. Ein paar davon stellen wir euch hier vor:

Zwei Feuerwehrleute tragen Puppe weg
Sportverein Fortuna Marzahn
Aufgesammelte Kröten klettern aus einem Eimer in ein Gewässer.
Kinderbesuch im Seniorenheim - jede Woche kommen sie sich ein Stück näher.

Freiwillige Feuerwehr - superwichtige Helfer!

Ohne Freiwillige Feuerwehren hätten wir ein Problem - sie löschen Brände, helfen bei Unwettern und bei Verkehrsunfällen. Viele Freiwillige Feuerwehren haben übrigens Jugendfeuerwehren!

Und was ist mit euch, engagiert ihr euch in einem Ehrenamt oder interessiert euch für eines? Erzählt uns davon in den Kommentaren:

Dieser Text ist bereits am 5. Dezember 2024 so erschienen.

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Kommentare

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58 Kommentare
  • Adrian
    Ich bin selber in der Freiwilligen Feuerwehr in der Jugendfeuerwehr
  • Feli
    Ich bin bei der DLRG tätig.🦅
  • Lina
    Ich mag es sehr wenn sich Menschen ohne Geld einsetzten 
  • Emilia
    Ich würde es sehr gerne machen. Habe aber leider keine Zeit. Tierheimen würde ich gerne helfen 