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Freiwlligenarbeit:Das sind alles Ehrenämter
Ehrenamtliche - das sind Menschen, die in ihrer Freizeit helfen. Macht ihr auch sowas? Schreibt unten in die Kommentare.
Wer arbeitet, bekommt normalerweise Geld für seine Arbeit. Bei einem Ehrenamt ist das anders. Da arbeiten Menschen freiwillig und werden dafür nicht oder nur ganz wenig bezahlt. Viele Menschen übernehmen die ehrenamtlichen Aufgaben neben ihrer normalen Arbeit oder der Schule, weil sie Freude daran haben oder es wichtig finden. Die Idee hinter einem Ehrenamt ist, dass sich Menschen in ihrer Freizeit für andere Menschen, Tiere oder die Umwelt einsetzen. Genauer ist das nochmal hier im Video erklärt:
Das alles ist Ehrenamt
Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, in denen man ehrenamtlich mitarbeiten kann - auch als Kind oder Jugendlicher. Ein paar davon stellen wir euch hier vor:
Und was ist mit euch, engagiert ihr euch in einem Ehrenamt oder interessiert euch für eines? Erzählt uns davon in den Kommentaren:
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Kommentare
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- Adrian
Ich bin selber in der Freiwilligen Feuerwehr in der Jugendfeuerwehr
- Feli
Ich bin bei der DLRG tätig.🦅
- Lina
Ich mag es sehr wenn sich Menschen ohne Geld einsetzten
- Emilia
Ich würde es sehr gerne machen. Habe aber leider keine Zeit. Tierheimen würde ich gerne helfen