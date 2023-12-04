Das sind alles Ehrenämter

Ehrenamtliche - das sind Menschen, die in ihrer Freizeit helfen. Macht ihr auch sowas? Schreibt unten in die Kommentare.

Tieren helfen, Feuerwehr oder Sportverein: Ehrenamt kann vieles sein. Quelle: imago/Ray van Zeschau/stock&people/Addictive Stock/Wolf Gebhardt/Ralf Rottmann

Wer arbeitet, bekommt normalerweise Geld für seine Arbeit. Bei einem Ehrenamt ist das anders. Da arbeiten Menschen freiwillig und werden dafür nicht oder nur ganz wenig bezahlt. Viele Menschen übernehmen die ehrenamtlichen Aufgaben neben ihrer normalen Arbeit oder der Schule, weil sie Freude daran haben oder es wichtig finden. Die Idee hinter einem Ehrenamt ist, dass sich Menschen in ihrer Freizeit für andere Menschen, Tiere oder die Umwelt einsetzen. Genauer ist das nochmal hier im Video erklärt:

Ehrentag : Was genau ist mit Ehrenamt gemeint? Rund 29 Millionen Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit für andere. Video 1:13

Das alles ist Ehrenamt

Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, in denen man ehrenamtlich mitarbeiten kann - auch als Kind oder Jugendlicher. Ein paar davon stellen wir euch hier vor:

Freiwillige Feuerwehr - superwichtige Helfer! Ohne Freiwillige Feuerwehren hätten wir ein Problem - sie löschen Brände, helfen bei Unwettern und bei Verkehrsunfällen. Viele Freiwillige Feuerwehren haben übrigens Jugendfeuerwehren!

Und was ist mit euch, engagiert ihr euch in einem Ehrenamt oder interessiert euch für eines? Erzählt uns davon in den Kommentaren: