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Ehrentags-Aktionen!:Was hinter dem neuen Mitmachtag steckt
Das Grundgesetz wird älter und deshalb gibt's dieses Jahr was ganz Neues: den Ehrentag! 🎈 Was das ist und was dort passiert, erfahrt ihr hier.
Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal den Ehrentag! 🎉 Der Tag wurde zum Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai ins Leben gerufen. Das Grundgesetz ist für uns alle super wichtig: Darin stehen die wichtigsten Spielregeln für das Zusammenleben in Deutschland.
Aber was ist eigentlich der Ehrentag?⬇️
Auch Schülerinnen und Schüler aus Hamburg machen beim Ehrentag mit. Sie besuchen ein Seniorenheim, verbringen Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, spielen gemeinsam und sorgen für Abwechslung im Alltag:
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
logo! berichtet am 23.05.2026 in der Sendung und in dem Video "Ehrentag: Gemeinsames Spielen im Seniorenheim" darüber.
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