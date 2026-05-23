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Ehrentag: Was ist der neue Mitmachtag in Deutschland?

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Ehrentags-Aktionen!:Was hinter dem neuen Mitmachtag steckt

Das Grundgesetz wird älter und deshalb gibt's dieses Jahr was ganz Neues: den Ehrentag! 🎈 Was das ist und was dort passiert, erfahrt ihr hier.

Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal den Ehrentag! 🎉 Der Tag wurde zum Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai ins Leben gerufen. Das Grundgesetz ist für uns alle super wichtig: Darin stehen die wichtigsten Spielregeln für das Zusammenleben in Deutschland.

Aber was ist eigentlich der Ehrentag?⬇️

Auch Schülerinnen und Schüler aus Hamburg machen beim Ehrentag mit. Sie besuchen ein Seniorenheim, verbringen Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, spielen gemeinsam und sorgen für Abwechslung im Alltag:

Ehrentag: Gemeinsam spielen

Zum Ehrentag treffen sich Jung und Alt. Schülerinnen und Schüler besuchen ein Seniorenheim und lernen voneinander. Überraschung inklusive!

23.05.2026 | 2:14 min

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.

logo! berichtet am 23.05.2026 in der Sendung und in dem Video "Ehrentag: Gemeinsames Spielen im Seniorenheim" darüber.

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