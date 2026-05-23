Es gibt Aktionen von Vereinen, Schulen und anderen Gruppen. Aber ihr könnt euch auch selbst etwas ausdenken! Zum Beispiel Straßenfeste, Spieleabende, gemeinsames Singen, Sportaktionen oder Aufräumaktionen. Wichtig ist vor allem: etwas gemeinsam machen und Menschen zusammenbringen. Ihr wollt mitmachen, wisst aber noch nicht wo? Dann könnt ihr auf der Ehrentag-Seite eure Stadt eingeben und schauen, welche Aktionen in eurer Nähe stattfinden. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei!