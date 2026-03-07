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In Rheinland-Pfalz wird gewählt

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Es wird gewählt!:Ein neuer Landtag für Rheinland-Pfalz

Welche Parteien werden im Bundesland Rheinland-Pfalz in Zukunft regieren? Das soll bei der Landtagswahl entschieden werden.

Wer im Bundesland Rheinland-Pfalz künftig das Sagen hat, entscheiden die Rheinland-Pfälzer am Sonntag, den 22. März. Sie wählen die Parteien, Politikerinnen und Politiker, die im rheinland-pfälzischen Landtag sitzen sollen.

Das ist Rheinland-Pfalz

Unterwegs in Rheinland-Pfalz: logo!-Reporterin Teresa checkt das Bundesland

Zur Landtagswahl zeigt euch Teresa mehr über das Bundesland.

21.03.2026 | 3:34 min

Wählen erst ab 18

Wählen darf man in Rheinland-Pfalz erst ab 18 Jahren. Anders als im Nachbarbundesland Baden-Württemberg: Dort durften bei der Landtagswahl am 8. März auch schon Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben.

Superwahljahr 2026

2026 gibt es in fünf Bundesländern Landtagswahlen. In Baden-Württemberg wurde schon gewählt. Nun folgt noch Rheinland-Pfalz. Im September wählen Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Und?! Wie gut kennt ihr Rheinland-Pfalz? Checkt euer Wissen im Quiz

Dieser Text wurde von Carolin und Felix geschrieben.

Über dieses Thema hat logo! in der Sendung vom 21.03.2026 berichtet.

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