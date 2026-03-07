Welche Parteien werden im Bundesland Rheinland-Pfalz in Zukunft regieren? Das soll bei der Landtagswahl entschieden werden.

Wer im Bundesland Rheinland-Pfalz künftig das Sagen hat, entscheiden die Rheinland-Pfälzer am Sonntag, den 22. März. Sie wählen die Parteien, Politikerinnen und Politiker, die im rheinland-pfälzischen Landtag sitzen sollen.

logo! erklärt : Was ein Landtag ist Wer wählt den Landtag und was sind seine Aufgaben? Video 1:47

Das ist Rheinland-Pfalz

Zur Landtagswahl zeigt euch Teresa mehr über das Bundesland. 21.03.2026 | 3:34 min

Wählen erst ab 18

Wählen darf man in Rheinland-Pfalz erst ab 18 Jahren. Anders als im Nachbarbundesland Baden-Württemberg: Dort durften bei der Landtagswahl am 8. März auch schon Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben.

Superwahljahr 2026

2026 gibt es in fünf Bundesländern Landtagswahlen. In Baden-Württemberg wurde schon gewählt. Nun folgt noch Rheinland-Pfalz. Im September wählen Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Und?! Wie gut kennt ihr Rheinland-Pfalz? Checkt euer Wissen im Quiz

Mach mit! : logo-Quiz: Rheinland-Pfalz Ach, DORT ist das logo! Studio? Checkt euer Wissen!

Dieser Text wurde von Carolin und Felix geschrieben.

logo! : Lernt die 16 Bundesländer kennen! So besonders sind die deutschen Bundesländer.