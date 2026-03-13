Sexuelle Gewalt im Erzbistum Paderborn

Eine neue Studie zeigt, dass in Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Pfarrer und andere Verantwortliche in den Kirchengemeinden Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben sollen. Vor allem die Zahl der Opfer ist schockierend: Fast 500 Kinder und Jugendliche, die in Paderborn zum Beispiel katholische Jugendgruppen besucht haben, sollen betroffen sein. Die Missbrauchsfälle aus der Studie sind schon vor einigen Jahren passiert.