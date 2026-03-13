Sexuelle Gewalt im Erzbistum Paderborn

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Was tun?:Sexueller Missbrauch im Erzbistum Paderborn
In der katholischen Kirche in Paderborn sollen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht worden sein. Was sexueller Missbrauch bedeutet und was man dagegen tun kann, erfahrt ihr hier.
Eine neue Studie zeigt, dass in Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Pfarrer und andere Verantwortliche in den Kirchengemeinden Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben sollen. Vor allem die Zahl der Opfer ist schockierend: Fast 500 Kinder und Jugendliche, die in Paderborn zum Beispiel katholische Jugendgruppen besucht haben, sollen betroffen sein. Die Missbrauchsfälle aus der Studie sind schon vor einigen Jahren passiert.
Doch immer wieder werden Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. logo! erklärt, was sexueller Missbrauch überhaupt bedeutet und was man gegen diese Form von Gewalt tun kann:
Dieser Text wurde von Lotte und Lara-Celine geschrieben.