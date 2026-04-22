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Reha-Klinik fehlt Geld:Weniger Hilfe bei Suchtproblemen?
Annalena ist suchtkrank, sie hat Drogen genommen und dadurch Probleme gekriegt. In einer Spezialklinik hat sie gelernt, mit ihren Problemen umzugehen. Aber der Klinik fehlt Geld.
Ihr kennt jemanden mit solchen Problemen oder seid selbst betroffen? Hier könnt ihr euch melden:
Nummer gegen Kummer
Bei Sorgen helfen euch hier Profis - per Chat oder Telefon. Immer kostenlos: 116111 (montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr am Telefon) oder per Mail und Chat (montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 20 Uhr).
Das Portal für Junge Selbsthilfe
Hier könnt ihr offen sprechen und Unterstützung finden - online oder vor Ort: In Selbsthilfegruppen trefft ihr andere junge Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, z. B. mit Drogen, aber auch mit ganz anderen Herausforderungen.
Externer Link:Das Portal für Junge Selbsthilfe
krisenchat
Per SMS oder WhatsApp könnt ihr mit den Helfern von krisenchat schreiben.
Externer Link:krisenchat
Hilfen im Netz
Wenn eure Eltern suchtkrank sind oder ihr jemanden kennt, dem es so geht, kann das sehr belastend sein. Ihr seid damit nicht allein. Hier könnt ihr euch Hilfe und Informationen holen. In der Beratung könnt ihr offen sprechen und Fragen stellen. 📞 Die Telefonberatung erreicht ihr dienstags von 10–12 Uhr, nach Vereinbarung unter 030/35122429 oder per Mail.
Externer Link:Hilfen im Netz
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