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UN-Sicherheitsrat: ohne Deutschland!

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UN-Sicherheitsrat:Deutschland bekommt keinen Sitz!

Das hat nicht geklappt: Eigentlich wollte Deutschland sich in den UN-Sicherheitsrat wählen lassen. Aber es hat nicht genügend Stimmen bekommen.

Stattdessen können sich Portugal und Österreich über einen Platz in diesem weltweit wichtigen und mächtigen Rat freuen.

15 Länder, ein Ziel

Der UN-Sicherheitsrat besteht aus 15 Ländern. Sie beraten über Lösungen für Kriege und Konflikte in der Welt. Fünf der Länder sind ständige Mitglieder im Sicherheitsrat. Die übrigen zehn müssen sich bewerben und werden alle zwei Jahre neu gewählt. Das hat nun für Deutschland nicht geklappt.

So arbeitet der UN-Sicherheitsrat

UN-Sicherheitsrat - Grafik

Einfluss auf Krieg und Frieden weltweit

04.06.2026 | 1:38 min

Der UN-Sicherheitsrat ist Teil der UN

Kritik am UN-Sicherheitsrat

Es gibt auch Kritik am UN-Sicherheitsrat. Einige Länder setzen sich deshalb für Änderungen und neue Regeln ein. Hier ein paar der wichtigsten Kritikpunkte:

Dieser Text wurde von Carolin geschrieben.

logo! hat am 04.06.2026 in dem Video "Der UN-Sicherheitsrat" über dieses Thema berichtet.

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