Die fünf ständigen Mitglieder sind China, Russland, USA, Frankreich und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. Sie können viele Entscheidungen des Sicherheitsrates verhindern. Wenn auch nur eines der fünf eine Idee nicht gut findet, kann es ein sogenanntes Veto einlegen, also „nein“ zur Idee sagen. Dann ist es egal, wie viele andere Länder dafür sind: Die Idee wird nicht umgesetzt.

Da die fünf Länder oft sehr unterschiedlicher Meinung sind, ist es deshalb immer wieder schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden.