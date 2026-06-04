Das hat nicht geklappt: Eigentlich wollte Deutschland sich in den UN-Sicherheitsrat wählen lassen. Aber es hat nicht genügend Stimmen bekommen.
Stattdessen können sich Portugal und Österreich über einen Platz in diesem weltweit wichtigen und mächtigen Rat freuen.
15 Länder, ein Ziel
Der UN-Sicherheitsrat besteht aus 15 Ländern. Sie beraten über Lösungen für Kriege und Konflikte in der Welt. Fünf der Länder sind ständige Mitglieder im Sicherheitsrat. Die übrigen zehn müssen sich bewerben und werden alle zwei Jahre neu gewählt. Das hat nun für Deutschland nicht geklappt.
Mehr zur ihren Aufgaben und Organisationen lest ihr hier.
Kritik am UN-Sicherheitsrat
Es gibt auch Kritik am UN-Sicherheitsrat. Einige Länder setzen sich deshalb für Änderungen und neue Regeln ein. Hier ein paar der wichtigsten Kritikpunkte:
Die fünf ständigen Mitglieder sind China, Russland, USA, Frankreich und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. Sie können viele Entscheidungen des Sicherheitsrates verhindern. Wenn auch nur eines der fünf eine Idee nicht gut findet, kann es ein sogenanntes Veto einlegen, also „nein“ zur Idee sagen. Dann ist es egal, wie viele andere Länder dafür sind: Die Idee wird nicht umgesetzt. Da die fünf Länder oft sehr unterschiedlicher Meinung sind, ist es deshalb immer wieder schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden.
Manche finden es insgesamt nicht richtig, dass China, Russland, USA, Frankreich und Großbritannien jeweils einen ständigen Platz im Sicherheitsrat haben, während andere, ebenfalls mächtige Länder sich darum bewerben müssen. Sie sagen, dass sich die Welt sehr verändert hat, seit der Sicherheitsrat gegründet wurde. Man solle deshalb nicht bei dieser alten Regelung bleiben.
Manche fänden es sinnvoll, insgesamt noch mehr Länder in den Sicherheitsrat aufzunehmen. Vor allem afrikanische oder südamerikanische Länder hätten bisher nicht genug Möglichkeiten, mitzusprechen.