Heftiges Erdbeben in Venezuela

Das Erdbeben in Venezuela. Viele Menschen sind gestorben und viele haben ihr Zuhause verloren.

So heftig wie seit 100 Jahren nicht mehr

Gestern Abend bebte plötzlich die Erde in Venezuela - und eine Minute nachdem es vorbei war, kam direkt das nächste heftige Erdbeben. Die Erdbeben waren nicht nur ganz kurz hintereinander, sondern auch besonders heftig! So schwere Erdbeben gab es in Venezuela schon seit mehr als 100 Jahren nicht mehr.

Quelle: AFP/Federica Parra

Hunderte Menschen wurden verletzt, von etwa 160 weiß man, dass sie gestorben sind. Es könnten aber viel mehr sein, befürchten Experten. Sehr viele Häuser stürzten bei den Erdbeben ein. Deshalb haben viele Menschen ihr Zuhause verloren. Schon die ganze Nacht sind Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Vermissten zu finden.

Das Erdbeben in Venezuela hat die Menschen überrascht - denn Erdbeben sind schwer vorherzusagen. Hier erklären wir, wieso. 11.02.2023 | 1:37 min

So wird den Menschen geholfen

Die Menschen in Venezuela brauchen nach der Katastrophe dringend Hilfe, zum Beispiel Schlafplätze und Medikamente. Außerdem benötigt das Land viel mehr Helferinnen und Helfer. Viele Länder wollen jetzt helfen, auch Deutschland. Es wurden schon Flugzeuge startklar gemacht. Sie können dringend benötigte Sachen für die Menschen in Venezuela bringen.

Wie Erdbeben überhaupt entstehen, seht ihr hier im Video:

logo! : 3 Arten wie Erdbeben entstehen Wenn diese 3 Dinge passieren, bebt die Erde. Video 1:16

Dieser Text wurde von Meike geschrieben.