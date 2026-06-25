Heftiges Erdbeben in Venezuela

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Erdbeben in Venezuela:So heftig wie seit 100 Jahren nicht mehr
Das Erdbeben in Venezuela. Viele Menschen sind gestorben und viele haben ihr Zuhause verloren.
Gestern Abend bebte plötzlich die Erde in Venezuela - und eine Minute nachdem es vorbei war, kam direkt das nächste heftige Erdbeben. Die Erdbeben waren nicht nur ganz kurz hintereinander, sondern auch besonders heftig! So schwere Erdbeben gab es in Venezuela schon seit mehr als 100 Jahren nicht mehr.
Hunderte Menschen wurden verletzt, von etwa 160 weiß man, dass sie gestorben sind. Es könnten aber viel mehr sein, befürchten Experten. Sehr viele Häuser stürzten bei den Erdbeben ein. Deshalb haben viele Menschen ihr Zuhause verloren. Schon die ganze Nacht sind Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Vermissten zu finden.
So wird den Menschen geholfen
Die Menschen in Venezuela brauchen nach der Katastrophe dringend Hilfe, zum Beispiel Schlafplätze und Medikamente. Außerdem benötigt das Land viel mehr Helferinnen und Helfer. Viele Länder wollen jetzt helfen, auch Deutschland. Es wurden schon Flugzeuge startklar gemacht. Sie können dringend benötigte Sachen für die Menschen in Venezuela bringen.
Wie Erdbeben überhaupt entstehen, seht ihr hier im Video:
Dieser Text wurde von Meike geschrieben.