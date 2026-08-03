Zehntausende in Ceuta: Das könnten die Gründe sein

Zehntausende Menschen sind gleichzeitig von Marokko nach Ceuta in Spanien geschwommen. Warum sie das gemacht haben ist immer noch nicht klar. Aber es gibt Vermutungen.

Die Situation in Ceuta

In der vergangenen Woche sind bis zu 60.000 Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern von Marokko aus in die spanische Stadt Ceuta geschwommen. Ihre Hoffnung ist, ein besseres Leben in der Europäischen Union (EU) zu beginnen. Doch den Weg von Marokko nach Ceuta zu schwimmen ist sehr anstrengend und gefährlich. Mindestens 72 Menschen sind dabei gestorben.

Die Stadt Ceuta ist deshalb besonders, weil sie zwar zu Spanien und der EU gehört, aber auf dem afrikanischen Kontinent liegt.

⬇️ Hier erklären wir euch, was das bedeutet und welches spanische Gerichtsurteil zu dem großen Andrang aus Marokko geführt haben könnte.

Ceuta ist eine Exklave – was das überhaupt ist, erklären wir euch. 01.08.2026 | 1:39 min

Inzwischen sollen die meisten Menschen wieder nach Marokko zurückgekehrt sein. Trotzdem bleibt die Frage: Warum haben so viele Menschen gleichzeitig versucht, über das Meer nach Ceuta zu kommen?

📱 Welche Rolle spielten soziale Medien?

In Marokko soll sich in sozialen Medien eine Nachricht schnell verbreitet haben: „Die Grenze nach Ceuta ist offen!“ Doch diese Nachricht war falsch. Die Grenze war nicht geöffnet.

Ein neues Gerichtsurteil in Spanien sagt zwar: Menschen, die übers Meer nach Ceuta kommen, dürfen nicht sofort zurückgeschickt werden. Das bedeutet aber nicht, dass sie automatisch in Ceuta oder Spanien bleiben dürfen.

🚧 An der Grenze

Normalerweise wird die Grenze nach Ceuta streng bewacht. Deshalb sagen viele in Spanien: Die Polizei an der Grenze in Marokko habe viele Menschen nicht aufgehalten. Ob das stimmt, ist nicht sicher. Darüber wird jetzt in der Politik viel diskutiert.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.