CSD in Berlin: Auto fährt in Menschenmenge

Nach der CSD-Parade in Berlin fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Es gab eine Tote und mehrere Verletzte. Was bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Die Polizei sperrte den Bereich nahe dem Potsdamer Platz und dem Tiergarten großräumig ab. Quelle: dpa/Sebastian Gollnow | AFP/JOHN MACDOUGALL

Am Samstagabend ist nach der Parade des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei starb eine Frau. 29 weitere Menschen wurden verletzt. Einige Verletzte werden sogar auf einer Intensivstation behandelt. Nach Angaben der Berliner Klinik Charité schwebt dort inzwischen niemand mehr in Lebensgefahr. Feiern rund um den CSD wurden nach dem Geschehen abgebrochen.

Vor der Tat hatten Hunderttausende Menschen den CSD gefeiert. Dort setzten sie ein Zeichen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Toleranz. Kurz vor dem Vorfall hatte auch logo! darüber berichtet:

Um für die Rechte von queeren Menschen einzustehen, feiern in Berlin Hunderttausende den Christopher-Street-Day. 25.07.2026 | 1:22 min

Was ist bisher bekannt?

Nach Angaben der Polizei fuhr das Fahrzeug gegen 22 Uhr in eine Gruppe von Menschen und kam später an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer verließ anschließend das Auto und flüchtete. Die Polizei begann sofort mit der Suche nach dem Tatverdächtigen. Bisher wurde er nicht gefasst.

Die Polizei weiß inzwischen, wer der Tatverdächtige ist. Es soll sich um einen 21-jährigen deutschen Staatsbürger handeln, dessen Mutter aus dem Libanon nach Deutschland gekommen war. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden war er schon vor der Tat als sogenannter "Gefährder" bekannt und vor kurzem erst verurteilt worden. Mit Gefährder sind Menschen gemeint, denen die Behörden schwere Straftaten zutrauen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die Tat absichtlich begangen wurde. Jetzt wird untersucht, warum genau er das gemacht hat. Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) geht von einem islamistischen Terroranschlag aus. Was genau Islamismus ist, erklären wir euch hier:

logo! : Islamismus Das ist eine extreme politische Bewegung.

Der Vorfall hat viele Menschen erschüttert. Politikerinnen und Politiker sowie die Veranstalter des CSD sprachen den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.