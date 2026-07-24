💼 Wer übernimmt jetzt welchen Job?

Kanzler Merz hat bereits angekündigt, dass es in den nächsten Tagen weitere Veränderungen in seinem Regierungsteam geben könnte.

Franziska Hoppermann könnte neue Generalsekretärin der CDU werden. Sicher ist das aber noch nicht. Als Generalsekretärin würde sie unter anderem Parteitage organisieren und Wahlkämpfe planen. Zurzeit ist sie Bundesschatzmeisterin der CDU.

Auch Philipp Amthor bekommt einen neuen Job: Er wird Staatsminister im Kanzleramt. Dort soll er die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und den 16 Bundesländern organisieren. Bisher arbeitete er im Digitalministerium.

Carsten Linnemann wird neuer Gesundheitsminister. Er war bisher Generalsekretär der CDU und übernimmt nun das Ministerium von Nina Warken.

Nina Warken übernimmt den bisherigen Job von Thorsten Frei. Sie wird neue Kanzleramtschefin und ist damit die erste Frau in Deutschland auf diesem Posten. Vorher war sie Gesundheitsministerin.

Thorsten Frei wird neuer Chef der Unionsfraktion (CDU/CSU). Bisher war er Kanzleramtschef und einer der engsten Mitarbeiter von Bundeskanzler Friedrich Merz. Jetzt übernimmt er den Posten von Jens Spahn.

🤔 Warum eigentlich?

Alles fing damit an, dass Jens Spahn von seinem Posten als Chef der Unionsfraktion (CDU/CSU) zurückgetreten ist. Deshalb musste sein Posten neu besetzt werden und das hat viele Auswirkungen. Warum Spahn überhaupt zurückgetreten ist, erfahrt ihr hier: