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Umbau der Bundesregierung: Merz stellt sein Team neu auf

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Umbau der Bundesregierung:Kanzler Merz stellt sein Team neu auf

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn werden mehrere wichtige Posten der Bundesregierung neu besetzt. Wer jetzt welchen Job übernimmt, erfahrt ihr hier.

Neues Bundeskarbinett

Kanzler Merz baut sein Bundesregierung um. Wer welchen Job bekommt, erfahrt ihr hier.

Quelle: Michael Kappeler/dpa | Sebastian Gollnow/dpa | EPA/FILIP SINGER | Soeren Stache/dpa; Collage

💼 Wer übernimmt jetzt welchen Job?

🤔 Warum eigentlich?

Alles fing damit an, dass Jens Spahn von seinem Posten als Chef der Unionsfraktion (CDU/CSU) zurückgetreten ist. Deshalb musste sein Posten neu besetzt werden und das hat viele Auswirkungen. Warum Spahn überhaupt zurückgetreten ist, erfahrt ihr hier:

Grafik: Jens Spahn tritt zurück

Deshalb tritt Jens Spahn zurück und was das mit Leihmutterschaft zu tun hat.

19.07.2026 | 1:08 min

👉 Die Bundesregierung im Überblick

Neue Minister
Friedrich Merz
Lars Klingbeil während des SPD-Mietgliedervotums am 26.04.2025 in Hessen.
Das Bundeskanzleramt unterstützt den Kanzler bei seinen Aufgaben. Die neue Chefin dort heißt Nina Warken (CDU). Sie achtet mit den anderen Ministern darauf, dass sich alle an die gemeinsamen Pläne halten.
Bärbel Bas (SPD) am Tag der Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD am 08.04.2025 in Berlin
Wirtschafts- und Energieministerin
Ministerin für Forschung und Raumfahrt Dorothee Bär
Familienministerin Karin Prien
Verteidigungsminister Boris Pistorius am 10.04.2025 in Berlin
Innenminister Alexander Dobrindt
Außenministerin Johann Wadephul
Dr. Stefanie Hubig bei der Bundespressekonferenz am 20.01.2025
Karsten Wildberger neuer Digitalminister
Verkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU
Carsten Linnemann ist als neuer Gesundheitsministerin dafür verantwortlich, dass es genug Krankenhäuser und Medikamente gibt. Außerdem achtet er darauf, dass Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte gut arbeiten können.
Berlin, 03.04.2025: Carsten Schneider auf dem Weg nach oben zur den Ministerpräsidenten.
Reem Alabali-Radovan bei einer Bundespressekonferenz am 11.12.2024 in Berlin
Landwirtschaftsminister Alois Rainer
Verena Hubertz (SPD) während einer Rede am 30.01.2025 im deutschen Bundestag.

Das ist die Bundesregierung!

Die Ministerinnen und Minister der Bundesregierung kommen von den Parteien CDU, CSU und SPD. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und kümmern sich jeweils um bestimmte Themen, zum Beispiel Gesundheit, Verkehr oder Verteidigung.

Quelle: Imago

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

logo! hat am 24.07.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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