Mächtige Politiker aus der ganzen Welt sind in die Türkei gereist, um sich dort zu besprechen. Um was es da genau geht und warum es auch viel Aufregung gibt, lest ihr hier! ⬇️

Quelle: imago/ZUMA Press Wire; ZDF

In der türkischen Hauptstadt Ankara findet gerade eines der wichtigsten politischen Treffen überhaupt statt: der NATO-Gipfel. Für den sind mächtige Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Ländern der Welt angereist. Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist dabei. Sie alle wollen zum Beispiel darüber sprechen, wie viel Geld die Mitgliedsländer der NATO ausgeben sollen. Und es geht auch um die Unterstützung der Ukraine, damit sie sich besser vor Angriffen aus Russland schützen kann.

Was ist die NATO? NATO ist eine Abkürzung für "North Atlantic Treaty Organization" (auf Deutsch: Organisation des Nordatlantikvertrags). Die NATO ist eine Gruppe von 32 Ländern, ein Team sozusagen. Mit dabei sind die USA, Kanada und die Mehrheit der Länder in Europa, darunter auch Deutschland. In einem Vertrag haben sich die NATO-Länder versprochen, zusammenzuhalten und sich bei einer Bedrohung gegenseitig zu helfen. Würde also ein Land der NATO angegriffen, würden die anderen NATO-Länder ihre Soldaten und Soldatinnen schicken und gemeinsam das angegriffene Land verteidigen. Zusammen sind sie also ziemlich stark und mächtig.

Aufregung vor dem Treffen

Vor dem Nato-Gipfel in der Türkei gab es viel Aufregung. In dem Land wurden nämlich mehr als 200 Menschen festgenommen. Darunter sind auch viele, die eine andere Meinung haben, als der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan. Kritikerinnen und Kritiker sagen: Das passt nicht mit dem zusammen, wofür die NATO steht - nämlich für Frieden, Demokratie und Freiheit. Sie stellen deshalb infrage, ob die Türkei der richtige Ort für ein solches Treffen ist.

In der Türkei wurden schon häufiger Menschen verhaftet, die Präsident Erdogan, seine Arbeit oder den Staat kritisieren. In diesem Video erfahrt ihr mehr über die Situation:

Warum es für politische Gegner von Erdogan schwierig und sogar gefährlich sein kann, seht ihr in diesem Video. 07.07.2026 | 1:36 min

Mehr Wissen zum Thema:

logo! : Das ist die Türkei Hier seht ihr, was das Land ausmacht. Video 1:26

logo! : Das ist die NATO ... und das hat sie mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Video 1:36