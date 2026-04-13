16 Jahre lang hat die Partei von Viktor Orban in Ungarn regiert. Jetzt hat sie die Wahl gegen die Partei Tisza von Peter Magyar verloren.

Peter Magyar feiert den Wahlsieg seiner Partei. Quelle: ddp | Attila Husejnow / SOPA Images

Viele Menschen hätten das lange nicht für möglich gehalten. Doch diesmal bekam Orbans Partei bei der Parlamentswahl nicht die meisten Stimmen.

Die Gewinner: Peter Magyar hat mit seiner Partei Tisza so viele Stimmen bekommen, dass sie alleine regieren kann. Sie hat eine sogenannte Zweidrittelmehrheit – das heißt: Sie kann besonders viele wichtige Entscheidungen alleine treffen. Viktor Orban hat der Partei gratuliert und seine Niederlage anerkannt.

Wer ist Peter Magyar?

Peter Magyar ist 45 Jahre alt. Das Besondere: Früher gehörte er selbst zur Partei von Orban. Erst vor zwei Jahren schloss er sich der Partei Tisza an.

Er verspricht große Veränderungen in Ungarn, zum Beispiel:

weniger Korruption

bessere Krankenhäuser

eine neue Politik für das Land

Feiern in Budapest

Nach dem Wahlsieg feierten viele Menschen in der Hauptstadt Budapest. Sie tanzten und jubelten bis tief in die Nacht. Für viele fühlt es sich wie ein Neuanfang an.

Was hat das mit uns zu tun?

Ungarn ist Teil der EU – genau wie Deutschland. Entscheidungen dort können also auch Europa beeinflussen, zum Beispiel bei Themen wie Zusammenarbeit, Regeln oder Unterstützung anderer Länder. Unter der Regierung von Orban hat es immer wieder Streit mit der EU gegeben. Worum genau es dabei geht, erfahrt ihr hier:

3 Dinge, um die es dabei häufig geht. 09.04.2026 | 1:37 min

Peter Magyar will, dass Ungarn wieder besser mit der EU, also Ländern wie Deutschland, zusammenarbeitet.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.